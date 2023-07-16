آغاز ساماندهی منطقه گردشگری آبشار «نوژیان»

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای توسعه گردشگری در لرستان، فصل جدیدی از سامان‌دهی آبشار مهم و گردشگرپذیر «نوژیان» آغاز شد.

وی اظهار کرد: در این راستا عملیات بهسازی مسیر سکو و محوطه‌سازی و همچنین مسیر دسترسی در محدوده آبشار «نوژیان» آغاز شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با بیان اینکه برای اجرای عملیات سامان‌دهی آبشار «نوژیان» سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه خواهد شد، افزود: آبشار زیبای «نوژیان» در بخش «پاپی» و در ۶۵ کیلومتری شهر خرم‌آباد قرار دارد.

حسن‌پور، بیان کرد: این آبشار با ۹۵ متر ارتفاع، یکی از بلندترین آبشارهای ایران و مرتفع‌ترین آبشار استان لرستان است که میان دو کوه «تاف» و «هشتاد پهلو» قرار دارد.

وی اضافه کرد: آبشار «نوژیان» از آثار طبیعی و ملی کشور محسوب می‌شود که در سال ۱۳۸۷ در فهرست میراث طبیعی و ملی به ثبت رسیده و سالانه پذیرای گردشگران زیادی از سراسر کشور است.