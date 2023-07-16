به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران انتظامی خرم‌آباد با انجام اقدامات و رصد در فضای مجازی از فعالیت فردی که اقدام به قدرت‌نمایی کرده بود مطلع و بلافاصله وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان با هوشیاری و سرعت عمل فرد موردنظر را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر و به مقر انتظامی انتقال دادند.

سرهنگ قاسمی، تصریح کرد: متهم بعد از تکمیل تحقیقات انجام شده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.