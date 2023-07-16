موضوعات گردشگری الموت با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی دنبال شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحمانی در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان قزوین اظهار داشت: وضعیت بازار کار استان قزوین به دلیل وضعیت صنعتی و کشاورزی استان وضعیت خوبی است و نرخ بیکاری پایین استان باید تثبیت و ادامه دار باشد.

وی با بیان اینکه امسال تعدادی از دانشجویان به صورت بورسیه در یکی از دانشگاه‌های استان در حال تحصیل هستند، افزود: رویه بورسیه به این شکل است که در وهله نخست صنایع اعلام نیاز می‌کنند و دانشگاه‌ها به عنوان بورسیه صنایع در دفترچه کنکور رشته محل‌ها را وارد کرده و دانشجویان را جذب می‌کنند، موضوعی که استان قزوین به عنوان دومین استان کشور آن را اجرایی کرده است.

رحمانی با بیان اینکه تمامی دانشگاه‌های استان باید موضوع بورسیه را جدی بگیرند، گفت: یکی از مزایای این طرح این است که تأمین نیروی متخصص از همان روز نخست تحصیل انجام می‌شود و دانشجو چند روز را در واحدهای تولیدی و چند روز را در دانشگاه به تحصیل می‌پردازد و مبلغی را هم دریافت می‌کنند.

معاون اقتصادی استاندار اضافه کرد: گردشگری محور اصلی توسعه استان قزوین است و الموت به عنوان یکی از ذخیره گاه‌های طبیعی و تاریخی استان از محورهای اصلی توسعه به حساب می‌آید به همین دلیل باید این موضوع در دستورکار ادارات ذیربط قرار گرفته تا با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی و منافع جوامع محلی اقدامات لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: تجربه اوان در زمینه گردشگری نوین تجربه مهمی برای استان بوده است، استان و مجموعه میراث فرهنگی از سرمایه گذار دعوت کرده و کار مطالعاتی برای آن انجام شده است و اگر مشکلی در مسیر اجرا وجود دارد باید در طرح اصلاح شود و با یک برنامه ریزی اساسی موضوع را پیش برد.

وی اظهار داشت: بانک‌ها هم باید در زمینه تقویت گردشگری استان اهتمام ویژه ای در زمینه تسهیلات گردشگری برای تأمین زیرساخت‌ها داشته باشند، البته اتاق بازرگانی استان هم قرار است که در دوره جدید ورود جدی تری را در این حوزه داشته باشد.