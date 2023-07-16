حریق گسترده در جزایر قناری/ ۴ هزار نفر مجبور به ترک منازلشان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، هزاران نفر در پی وقوع آتش سوزی در جزایر قناری مجبور به ترک محل زندگی خود شدند.

برا ساس اعلام این رسانه، مقام‌های اسپانیا امروز یکشنبه اعلام کردند که ۴ هزار نفر از ساکنان جزیره «لاپالما» در اقیانوس اطلس را در پی وقوع آتش سوزی جنگلی مجبور به ترک محل زندگی‌شان کرده‌ اند.

آتش سوزی در این جزیره که بخشی از جزایر قناری است همزمان با موج گرمای شدید در نیم‌ کره شمالی روی داده است.

حریق در لاپالما صبح روز شنبه از شمال جزیره این آغاز شد.

بنا بر گزارش‌های ارسالی، ۳۰۰ آتش نشان و ۱۰ واحد هوایی اطفای حریق، برای مهار آتش‌ سوزی جنگی لاپالما تلاش می‌ کنند.

به گفته رئیس منطقه جزایر قناری دست کم ۱۳ واحد مسکونی در جریان آتش سوزی تخریب شده اند.

وی افزود که برخی از ساکنان در برابر دستور تخلیه منطقه مقاومت می‌کنند. او از اهالی لاپالما خواست تا رفتاری «مسئولانه» داشته باشند.

علاوه بر لاپالما جزیره تنریفه نیز از دیروز شنبه با آتش سوزی جنگلی روبرو است.

حریق در این جزیره باعث شده تا حدود ۵۰ نفر از ساکنان مجبور به ترک محل زندگی خود شوند.

فلیپه ششم، پادشاه این کشور در تماس با رئیس منطقه جزایر قناری با آسیب دیدگان ابراز همدردی کرده است.

بنا به گفته اداره هواشناسی اسپانیا فصل بهار سال جاری گرم‌ترین بهار در این کشور از زمان ثبت داده‌های هواشناسی بوده است.