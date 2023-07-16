۳۷۸ دستگاه وسیله نقلیه سرقتی در استان بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از آنجا که مقابله هدفمند با وقوع جرایم سرقت از اولویت‌های سال جاری پلیس استان و خواسته به حق شهروندان بوده، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس استان قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر خاطرنشان کرد: با اجرای طرح‌های مقطعی و پیگیری‌ها و تلاش‌هایی که توسط پلیس آگاهی و افسران تحقیق دوایر تجسس انجام شد.

وی افزود: با شناسایی و دستگیری تعداد ۱۷۹ نفر سارق و مال‌خر به لطف خدای متعال تعداد ۷۹ دستگاه خودرو و ۲۹۹ دستگاه موتورسیکلت سرقتی تا این لحظه کشف و به افراد مالباخته مسترد شده است.

سهرابی اضافه کرد: در سال جاری وقوع سرقت خودرو و موتورسیکلت در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل با افزایش در وقوع مواجه بوده است.

وی ادامه داد: استفاده شهروندان از پارکینگ عمومی با خودداری از پارک و رها کردن خودرو در خیابان‌ها، استفاده از تجهیزات بازدارنده و مناسب و رعایت بیشتر توصیه‌ها و نکات ایمنی می‌تواند در کنار اقدامات و فعالیت‌های پلیس در کاهش وقوع سرقت مؤثر و مهم باشد.