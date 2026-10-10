به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد یحیایی صبح شنبه در مراسم نواختن زنگ آغاز هفته بهداشت روان در مدرسه دخترانه ثنا، با اشاره به شعار نخستین روز این هفته با عنوان «امید» اظهار کرد: امید نیروی پیشران تحول و سلامت روان است و می‌تواند با افزایش تاب‌آوری، انرژی و انگیزه افراد را حفظ کند.

وی با اشاره به این بیت حافظ که «گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است»، افزود: امید به روزهای روشن آینده به انسان کمک می‌کند دشواری‌های امروز را پشت سر بگذارد و با انگیزه بیشتری مسیر زندگی را ادامه دهد. امید، نگاه انسان را از محدودیت‌های اکنون به فرصت‌های پیش رو معطوف می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین، تاب‌آوری را از مؤلفه‌های مهم سلامت روان برشمرد و گفت: انسان تاب‌آور ممکن است در مواجهه با فشارها دچار دشواری و افت روحیه شود، اما پس از برطرف شدن فشار، توان بازگشت به وضعیت متعادل را دارد؛ درست مانند فنری که پس از فشرده شدن به حالت اولیه خود بازمی‌گردد.

یحیایی با تأکید بر اینکه شکست نباید به ناامیدی و توقف منجر شود، تصریح کرد: گاهی شکست نشان می‌دهد که باید مسیر خود را دوباره طراحی کنیم؛ حتی ممکن است لازم باشد هدف را تغییر دهیم یا برای رسیدن به آن، راه تازه‌ای انتخاب کنیم.

وی خطاب به فرهنگیان خاطرنشان کرد: برای تقویت امید در دانش‌آموزان باید به آنان فرصت مشورت، مشارکت و مسئولیت‌پذیری داده شود تا احساس کنند در تصمیم‌ها و فعالیت‌های مدرسه نقش دارند. این احساس مشارکت می‌تواند انگیزه نوجوانان را برای پیگیری اهداف و برنامه‌هایشان افزایش دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در ادامه، نگرش مثبت نسبت به خود و دیگران، برخورداری از عواطف خوشایند، رفتار مسئولانه، آسیب‌نرساندن به خود و دیگران و توانایی مدیریت اضطراب و استرس را از جمله شاخص‌های قابل توجه در ارزیابی سلامت روان عنوان کرد.