به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسین افشین با بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی یکی از کلیدی‌ترین نهادهای دولت است، اظهار کرد: اگر قرار باشد تحولی در کشور و در ساختار دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد، مبدأ و نقطه شروع آن، سازمان اداری و استخدامی است.

افشین با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین برای پیشبرد تحولات ساختاری و سازمانی، تصریح کرد: با توجه به بدنه فعال و به‌روزی که در این سازمان وجود دارد، می‌توان از ظرفیت‌های فناورانه، به‌ویژه هوش مصنوعی، برای ارتقای ساختار اداری کشور بهره برد. این تفاهم‌نامه دقیقاً در همین راستا تدوین شده و امید است نقطه شروعی برای حرکتی بزرگ در کشور باشد.

وی در ادامه با اشاره به پروژه‌های آموزشی در دست اجرا، افزود: طی یک سال و نیم گذشته، مباحث آموزشی ویژه‌ای برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در حوزه امنیت سایبری، تدوین شده است. این دوره‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که فراگیران علاوه بر آموزش، امکان پرسش‌گری و به‌روزرسانی دانش خود را دارند که این امر تحول بزرگی در ارتقای دانش سایبری ایجاد خواهد کرد.

معاون علمی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: سکوهای عملیاتی که در این نشست مطرح شد نیز مبتنی بر همین هوش مصنوعی توسعه خواهند یافت. در همین راستا، ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی در معاونت علمی تلاش دارد با اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان و اساتید دانشگاهی به این پروژه‌ها، زمینه را برای هوشمندسازی واقعی دولت و ساختار اداری-استخدامی کشور فراهم کند.

افشین در پایان تأکید کرد: امیدواریم با این تفاهم‌نامه و حمایت‌های صورت‌گرفته، شاهد نمود عینی نتایج این همکاری در ارتقای بهره‌وری و هوشمندسازی دستگاه‌های اجرایی باشیم.