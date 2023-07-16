اجرای ۲۵ پروژه آموزشی در خوزستان با مشارکت بسیج سازندگی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی پور عصر امروز یکشنبه ضمن دیدار و گفت‌وگو با فرمانده بسیج سازندگی خوزستان بر بهره برداری از ۱۴ پروژه آموزشی در استان از مجموع ۲۵ طرح مشترک درحال اجرا تاکید کرد و افزود: در حال حاضر ۲۵ پروژه با مشارکت بسیج سازندگی در سطح استان درحال اجراست.

مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان ادامه داد: از این تعداد پیش بینی می‌کنیم ۱۴ مدرسه با ۳۰ کلاس درس تا مهرماه سال جاری آماده بهره برداری شود.

وی یاد آور شد: پیش از این نیز ۲ پروژه آموزشی با همکاری بسیج سازندگی استان خوزستان بهره برداری و تحویل آموزش و پرورش شده است.