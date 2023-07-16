به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز یکشنبه در جلسه ستاد آبیاری تحت‌فشار لرستان به ظرفیت و پتانسیل استان و استقبال مردم در اجرای سیستم‌های نوین اشاره کرد و اظهار داشت: استفاده از توان‌بخش خصوصی در اجرای این نوع پروژه‌ها با نظارت جهاد کشاورزی در دستور کار مدیریت آب‌وخاک قرار گیرد.

وی ضمن تشریح اولویت سازمان و اجرای یکپارچه‌سازی با عنایت به اینکه بیشتر اراضی استان خرده‌مالکی بوده و توسعه تکنولوژی در اراضی خرده‌مالکی بسیار دشوار است، یکی از رویکردهای سازمان جهاد کشاورزی استان توسعه سامانه‌ها آبیاری نوین در اراضی یکپارچه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به کسب رتبه نخست امور اراضی استان در بحث یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در سال گذشته با تشکیل کارگروه مرتبط یکپارچه‌سازی با اولویت محرومیت‌زدایی، آب پایدار و کمک به معیشت کشاورزان هم استانی پویش هر مرکز یک یکپارچه‌سازی را اجرا خواهیم کرد و تا حصول نتیجه این طرح ادامه خواهد داشت.