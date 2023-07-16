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۲۵ تیر ۱۴۰۲، ۲۳:۵۰

رئیس جمهور:

قهرمانی تیم والیبال جلوه‌ای از توانمندی و استعداد جوانان است

قهرمانی تیم والیبال جلوه‌ای از توانمندی و استعداد جوانان است

رئیس جمهور در پیامی ضمن تبریک پیروزی بدون باخت تیم ملی والیبال زیر ۲۱ سال کشور در رقابت‌های قهرمانی جهان، این پیروزی را به نمایش گذاشتن جلوه دیگری از توانمندی و استعداد جوانان ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تبریک رئیس جمهور آمده است: پیروزی مقتدرانه، امید آفرین و بدون باخت تیم ملی والیبال زیر ۲۱ سال کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جهان در منامه، با به نمایش گذاشتن جلوه دیگری از توانمندی و استعداد جوانان کشورمان، مایه مسرت و خوشحالی آحاد مردم عزیزمان شد.

رئیس جمهور تصریح کرد: اینجانب این موفقیت ارزشمند را به ملت شریف ایران تبریک می‌گویم و از همه مربیان و دست اندرکاران تیم ملی والیبال به ویژه از جوانان لایق کشورمان که با اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی، نام ایران را بلند آوازه کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و از درگاه خداوند متعال تداوم پیروزی آنان را در دیگر مسابقات ورزشی خواستارم.

گفتنی است تیم ملی والیبال جوانان ایران یکشنبه شب با شکست ایتالیا، با اقتدار و هشت برد متوالی قهرمان جهان شد و برای دومین بار روی سکوی نخست ایستاد.

بیست‌ودومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۱۶ تیر ماه در منامه بحرین آغاز شد و امشب (یکشنبه) با قهرمانی ایران به پایان رسید.

کد مطلب 5838295

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