به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تبریک رئیس جمهور آمده است: پیروزی مقتدرانه، امید آفرین و بدون باخت تیم ملی والیبال زیر ۲۱ سال کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جهان در منامه، با به نمایش گذاشتن جلوه دیگری از توانمندی و استعداد جوانان کشورمان، مایه مسرت و خوشحالی آحاد مردم عزیزمان شد.



رئیس جمهور تصریح کرد: اینجانب این موفقیت ارزشمند را به ملت شریف ایران تبریک می‌گویم و از همه مربیان و دست اندرکاران تیم ملی والیبال به ویژه از جوانان لایق کشورمان که با اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی، نام ایران را بلند آوازه کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و از درگاه خداوند متعال تداوم پیروزی آنان را در دیگر مسابقات ورزشی خواستارم.



گفتنی است تیم ملی والیبال جوانان ایران یکشنبه شب با شکست ایتالیا، با اقتدار و هشت برد متوالی قهرمان جهان شد و برای دومین بار روی سکوی نخست ایستاد.

بیست‌ودومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۱۶ تیر ماه در منامه بحرین آغاز شد و امشب (یکشنبه) با قهرمانی ایران به پایان رسید.