حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم علیپور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: ۲۲ هزار و ۸۸۳ مترمربع از اراضی ملی واقع در گودال شن این شهرستان بیرجند پس از حکم قطعی قضایی به بیت المال بازگشته است.

وی افزود: در پی دست درازی متصرفان به اراضی ملی شهرستان بیرجند، پرونده قضایی تشکیل و رأی قضایی صادره از اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان به نفع دولت اخذ شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بیرجند اضافه کرد: بنا بر حکم صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فرمانده پاسگاه ویژه حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان با حضور مامورین نیروی انتظامی شهرستان مساحت ۲۲ هزار و ۸۸۳ مترمربع از اراضی ملی گودال شن شهرستان بیرجند، ضمن قلع و قمع مستحدثات و خلع ید، رفع تصرف کامل به بیت المال بازگردانده شد.

علیپور با توجه به هماهنگی مطلوبی که فی مابین اداره منابع طبیعی شهرستان بیرجند، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی وجود دارد و آراء در کمترین زمان صادر می‌شود از آنها تشکر کردو گفت: حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی وظیفه همگانی است و با افراد خاطی برخورد قانونی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد:مردم می‌توانند در تماس با شماره ۱۳۹ و ۱۵۰۴ کد امداد جنگل و مرتع، گزارش‌ها و اخبار خود را در زمینه آتش‌سوزی عرصه‌های منابع طبیعی، تخریب و تصرف اراضی ملی، قاچاق گیاهان دارویی، حفر چاه غیر مجاز در اراضی ملی اطلاع‌رسانی کنند تا از ورود خسارت های جبران ناپذیر به عرصه های مرتعی و جنگلی جلوگیری شود.