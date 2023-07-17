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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۷:۴۵

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای بوشهر خبر داد؛

اجرای پروژه بزرگ درمان سرطان در استان بوشهر

اجرای پروژه بزرگ درمان سرطان در استان بوشهر

بوشهر- رئیس مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای خلیج فارس بوشهر از اجرای پروژه بزرگ درمان سرطان در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید اسدی صبح دوشنبه در نشست با مدیرعامل هلال احمر بوشهر اظهار داشت: دستگاه پت‌اسکن در کشور و نوع پایش و درمان بیماران در استان بوشهر بی نظیر است.

وی اضافه کرد: در مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای خلیج فارس بوشهر از اولین مراکزی هستیم که این تحقیقات را در دنیا انجام می‌دهیم که متأسفانه هم استانی‌های ما از آن بی خبرند و برای اسکن و درمان بیماریشان به استان‌های هم‌جوار عزیمت می‌کنند.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای خلیج فارس بوشهر افزود: امید داریم با همکاری دوسویه بین هلال احمر و مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای خلیج فارس بوشهر گام بلندی در توسعه و گسترش این نوع درمان در استان و کشور برداریم و به قطب درمانی پزشکی هسته‌ای کشور تبدیل شویم.

اسدی از زحمات گسترده مجموعه هلال احمر استان تقدیر کرد و مقرر شد طی تفاهم نامه‌ای دوجانبه تعامل و همکاری در این زمینه انجام شود.

در این نشست بر گسترش تعاملات و همکاری دوجانبه در راستای کمک به سلامت جمعی هم استانی‌ها تاکید شد.

کد مطلب 5838342

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