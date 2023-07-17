اجرای پروژه بزرگ درمان سرطان در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید اسدی صبح دوشنبه در نشست با مدیرعامل هلال احمر بوشهر اظهار داشت: دستگاه پتاسکن در کشور و نوع پایش و درمان بیماران در استان بوشهر بی نظیر است.
وی اضافه کرد: در مرکز تحقیقات پزشکی هستهای خلیج فارس بوشهر از اولین مراکزی هستیم که این تحقیقات را در دنیا انجام میدهیم که متأسفانه هم استانیهای ما از آن بی خبرند و برای اسکن و درمان بیماریشان به استانهای همجوار عزیمت میکنند.
رئیس مرکز تحقیقات پزشکی هستهای خلیج فارس بوشهر افزود: امید داریم با همکاری دوسویه بین هلال احمر و مرکز تحقیقات پزشکی هستهای خلیج فارس بوشهر گام بلندی در توسعه و گسترش این نوع درمان در استان و کشور برداریم و به قطب درمانی پزشکی هستهای کشور تبدیل شویم.
اسدی از زحمات گسترده مجموعه هلال احمر استان تقدیر کرد و مقرر شد طی تفاهم نامهای دوجانبه تعامل و همکاری در این زمینه انجام شود.
در این نشست بر گسترش تعاملات و همکاری دوجانبه در راستای کمک به سلامت جمعی هم استانیها تاکید شد.
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