اجرای پروژه بزرگ درمان سرطان در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید اسدی صبح دوشنبه در نشست با مدیرعامل هلال احمر بوشهر اظهار داشت: دستگاه پت‌اسکن در کشور و نوع پایش و درمان بیماران در استان بوشهر بی نظیر است.

وی اضافه کرد: در مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای خلیج فارس بوشهر از اولین مراکزی هستیم که این تحقیقات را در دنیا انجام می‌دهیم که متأسفانه هم استانی‌های ما از آن بی خبرند و برای اسکن و درمان بیماریشان به استان‌های هم‌جوار عزیمت می‌کنند.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای خلیج فارس بوشهر افزود: امید داریم با همکاری دوسویه بین هلال احمر و مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای خلیج فارس بوشهر گام بلندی در توسعه و گسترش این نوع درمان در استان و کشور برداریم و به قطب درمانی پزشکی هسته‌ای کشور تبدیل شویم.

اسدی از زحمات گسترده مجموعه هلال احمر استان تقدیر کرد و مقرر شد طی تفاهم نامه‌ای دوجانبه تعامل و همکاری در این زمینه انجام شود.

در این نشست بر گسترش تعاملات و همکاری دوجانبه در راستای کمک به سلامت جمعی هم استانی‌ها تاکید شد.