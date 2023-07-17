به گزارش خبرنگار مهر، طرح ساماندهی سکونتگاه‌های عشایری یا ساخت سکوهای نشیمن آغاز شده و نخستین سکونت گاه ایمن صبح دوشنبه با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد شش ایل بومی، دو طایفه قشقایی، ۱۶ تیره، ۱۸۱ طایفه و یکهزار و ۱۱۰ تش یا اولاد هستند که ۱۱ هزار و ۱۲۰ خانوار بوده و ۱۲ درصد از ساکنان استان را تشکیل می‌دهند.

عشایر کهگیلویه و بویراحمد در سال‌های اخیر با مشکلات مختلفی همچون کمبود آب و از بین رفتن جاده‌های عشایری بر اثر سیلاب مواجه و نبود علوفه مواجه بودند.

در سفر نخست رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد در مهرماه ۱۴۰۰، ۲۱۷ طرح در بخش‌های مختلف همچون پتروشیمی، گیاهان دارویی، صنعت، کشاورزی، گردشگری، راه، آب و نفت و گاز، به تصویب رسید.