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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۸:۱۱

رئیس کمیته امداد بندپی بابل خبر داد؛

اهدای ۲۸ سری جهیزیه به نوعروسان در بندپی بابل

اهدای ۲۸ سری جهیزیه به نوعروسان در بندپی بابل

بابل- رئیس کمیته امداد بندپی بابل از اهدای ۲۸ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش این نهاد طی سال جاری خبر داد و گفت: ۱۰ سری جهیزیه در دهه امامت و ولایت اهدا شد.

احمد نیک پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با دهه امامت و ولایت با هدف امید آفرینی و نشاط در جامعه با حضور مسئولین تعداد ۱۰ سری جهیزیه به زوجین تحت حمایت کمیته امداد اهدا شد.

وی افزود: در راستای حمایت از تولید داخلی و کمک به رشد تولید، اقلام جهیزیه اهدایی از کارخانجات داخلی تهیه شد و توزیع جهیزیه گوشه‌ای از خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) به منظور حمایت از خانواده وجوانی جمعیت است.

نیک پور بیان داشت: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در حمایت از صاحبان این نظام که در واقع محرومین هستند، این تعداد جهیزیه توزیع شد تا زوجین زندگی مشترک خود را آغاز کنند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بندپی با بیان اینکه اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد، عنوان کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) از زوجین جوان در دو بخش تأمین جهیزیه و دیگری اشتغالزایی زوجین بیکار حمایت می‌کند.

وی با بیان این که از ابتدای سال تا کنون تعداد ۲۸ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت اهدا شده است، افزود: در بخش بندپی سه هزار و ۳۴۰ خانوار تحت حمایت کمیته امداد هستند و از مزایای این نهاد بهره مند می‌شوند.

کد مطلب 5838362

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