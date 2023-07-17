موافقت طارمی با پیشنهاد اولیه میلان/ مهدی به ایتالیا نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم ۳۰ ساله فوتبال ایران و باشگاه پورتو پرتغال یک قدم دیگر به میلان ایتالیا نزدیک شد. میلان از مدتها پیش طرح جذب طارمی را در دستور کار قرار دارد و طبق گزارش بعضی از خبرنگاران نقل و انتقالات فوتبال اروپا، مهاجم ایران یک قدم دیگر به «روسونری» نزدیک شده است.

طارمی هنوز یک فصل دیگر با پورتو قرارداد دارد و مبلغ درخواستی این باشگاه پرتغالی برای صدور رضایتنامه، مهمترین مانع انتقال بازیکن ایران به ایتالیا محسوب می‌شود.

با این حال «ساشا تاوولیری» یکی از خبرنگارانی که در روزهای گذشته پیگیر اخبار طارمی بوده است، در تازه‌ترین خبر خود مدعی شد میلان به صورت شخصی با طارمی به توافق اولیه دست یافته است.

این خبرنگار گفت: «طارمی با میلان برای عقد قرارداد ۴ ساله به توافق رسید. اکنون مذاکرات به صورت مشخص با پورتو ادامه دارد تا به زودی یک پیشنهاد رسمی برای مهاجم ایرانی پیدا شود.»

«متئو مورتو» روزنامه نگار ایتالیایی هم یکی از منابع خبری درباره سرنوشت مذاکرات طارمی و میلان در روزهای اخیر بوده است. مورتو شب گذشته هم گزارش جدیدی درباره این پرونده منتشر کرد و نوشت:

«ماجرای طارمی – میلان

* اولین پیشنهاد ایتالیایی‌ها که نزدیک به ۱۳ میلیون یورو بود، رد شد.

* پورتو ۲۵ میلیون یورو درخواست می‌کند.

* تماس‌های دیگری بین باشگاه‌ها برای نزدیک شدن وجود خواهد داشت: چیزی قریب الوقوع نیست.

* میلان نمی‌خواهد بیش از ۲۰ میلیون یورو بپردازد. مهاجم قبلاً - به پیشنهاد میلان - پاسخ مثبت داده است.

* مهدی طارمی به دلیل داشتن پاسپورت غیر اتحادیه اروپا، با ورودش به میلان جلوی انتقال ساموئل چوکوئزه را می‌گیرد.»

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر این باز شدن پای «ژرژ مندس» مدیر برنامه سرشناس جهان به بحث انتقال طارمی به میلان هم شب گذشته سر و صدای زیادی به پا کرد؛ خبری که البته چند روز پیش هم توسط «جان لوکا دی مارتزیو» خبرنگار سرشناس ایتالیایی عنوان شده بود. مدیران باشگاه میلان، مندس را که نفوذ گسترده‌ای در میان باشگاه‌های اروپایی از جمله پرتغالی‌ها دارد واسطه کرده‌اند تا شرایط را برای خرید طارمی تسهیل کند.

به نظر می‌رسد باشگاه پورتو که در سال آخر قرارداد با طارمی قرار دارد، در صورت دریافت ۲۰ میلیون یورو و بعضی آپشن های دیگر، آقای گل فصل گذشته لیگ پرتغال را به فروش برساند تا از این محل برای خود درآمدزایی هم کرده باشد.