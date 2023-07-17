به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «بچه» به کارگردانی مهسا شاکری و تهیه‌کنندگی ابراهیم ایرج زاد ساخته شد.

ابراهیم ایرج زاد که در کارنامه خود ساخت چندین فیلم کوتاه و فیلم‌های بلند «تابستان داغ» و «عنکبوت» را دارد به تازگی فیلم کوتاه «بچه» را تهیه‌کنندگی کرده است.

مهسا شاکری اولین فیلم کوتاه خود را در سال ۱۳۹۶ به نام «آن روز» و بعد از آن دومین فیلم کوتاه خود به نام «خطای ۴۰۴» با موضوعیت همه‌گیری کرونا را در سال ۱۴۰۰ ساخته است. این فیلم در جشنواره تسالونیکی و استار به نمایش درآمد و برنده بهترین فیلم با موضوع کووید در جشنواره کن ورد ۲۰۲۱ در ماه سپتامبر شد.

در خلاصه داستان «بچه» آمده است: «پسربچه‌ای به دلیل جدایی پدر و مادرش مجبور است پس از مهدکودک یک روز را با مادر و روز دیگر را با پدرش سپری کند.»

جانیار اسکندریان، نوید بانی، میترا شاکری، علیرضا زارع‌پرست، وصال روزخش، آوا امیرزاده، پیمان منفرد بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

فهرست عوامل عبارتند از کارگردان: مهسا شاکری، تهیه کننده: ابراهیم ایرج‌زاد، فیلمنامه: ابراهیم ایرج‌زاد، مهسا شاکری، مدیر تصویربرداری: امین رضایی، تدوین: ابراهیم ایرج‌زاد، مهسا شاکری، سوپروایزر موسیقی و نوازنده پیانو: حامد ثابت، موسیقی: فردیناند بیر، یوهان سباستین باخ، طراحی و ترکیب صدا: ندا محسنی، صدابردار: میشا اسلامیه، طراح گریم: هیوا امین‌زاده، طراح صحنه و لباس: مهسا شاکری، مهتاب مرادی، عروسک ساز: زهرا سادات میرشجاعان حسینی، مدیر تولید و تدارکات: علی جعفری، جلوه‌های بصری: بیتا اخلاقی، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، مسترینگ و کانفورم: سارا احترامی، مسعود عقیقی، عنوان بندی: پژمان ابوالقاسمی، طراح پوستر: عرفان بهکار، ترجمه: صنم کلانتری، اجرای زیرنویس: رضا تاری وردی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: علی سعیدایی، مدیر روابط عمومی: نغمه دانش آشتیانی. ‌