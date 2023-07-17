شاخص هوای اصفهان در مرز ناسالم ثبت شد

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین شاخص هوای کلان‌شهر اصفهان امروز دوشنبه بیست و ششم تیرماه براساس داده‌های دریافتی ۱۷ ایستگاه پایش فعال با شاخص ۱۰۰ در مرز ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

جمشید لقایی خاطرنشان کرد: براساس اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای اصفهان، امروز آلاینده غالب هوای این کلان‌شهر ذرات معلق ۱۰ میکرون (ریزگرد) بوده که شاخص آن برابر ۸۸ و در وضعیت قابل قبول است.

وی با بیان اینکه امروز شاخص هوا در ایستگاه خیابان زینبیه با ۱۱۶ و کردآباد با ۱۲۹ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد، افزود: شاخص هوا همچنین در ایستگاه دانشگاه صنعتی با ۱۵۱ AQI در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان است.

مسئول کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان، اضافه کرد: شاخص هوا همچنین در ایستگاه خیابان میرزا طاهر با ۶۸، میدان انقلاب با ۷۶، سپاهان‌شهر با ۷۹، محله ولدان (ایستگاه ورزشگاه میثاق) با ۸۱، پارک زمزم و خیابان فرشادی با ۸۲، خیابان شهید باهنر با ۸۹، خیابان فیض با ۹۱، رهنان با ۹۶ و بولوار کاوه با ۹۷ AQI وضعیت زرد و قابل قبول را نشان می‌دهد.

لقایی خاطرنشان کرد: با توجه به شاخص آلودگی هوا به افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، سالمندان، زنان باردار و کودکان توصیه می‌شود که تردد و فعالیت غیر ضرور در خارج از منزل را کاهش دهند.

همچنین سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست (منطقه اصفهان)، امروز شاخص هوا در ایستگاه خیابان احمدآباد ۱۲۲، خیابان پروین با ۱۱۱و بزرگراه خرازی با ۱۴۳ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در خیابان رودکی با ۸۶ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

شاخص هوا در شهرهای مجاور کلان‌شهر اصفهان از جمله در شاهین شهر با ۷۴ و مبارکه با ۸۹ در وضعیت قابل قبول و در قهجاورستان با ۱۰۶ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای کاشان، خمینی‌شهر، زرین‌شهر، نجف آباد و دولت آباد دائم قطع است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان نیز با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرده است که از شامگاه امروز دوشنبه تا روز جمعه با نفوذ توده گردوخاک، وقوع توفان لحظه‌ای و وزش باد شدید و فعال شدن کانون‌های داخلی، در مناطق شمال و شرق و مرکز استان از جمله شهر اصفهان و مناطقی چون خور و بیابانک، چوپانان، اردستان، مهاباد، زواره، انارک، نائین، ورزنه، بادرود، آران و بیدگل، کاشان، نجف آباد، مورچه خورت، مبارکه، شهرضا، زرین شهر و کبوتر آباد کاهش کیفیت هوا ادامه خواهد داشت.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.