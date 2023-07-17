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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۹:۳۳

باشگاه استقلال واقعیت را گفت؟

قرارداد سفید؛ پنهان‌کاری یا بازی با کلمات/تناقض در رفتار بازیکنان

قرارداد سفید؛ پنهان‌کاری یا بازی با کلمات/تناقض در رفتار بازیکنان

باشگاه استقلال اعلام کرده است قرارداد دروازه بان این تیم سفید بسته شده است. درحالی که همین باشگاه برای جذب گلر پرسپولیس چند ده میلیارد تومان پیشنهاد داده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، چند دهه قبل که هنوز پول وارد فوتبال آماتور ایران نشده بود، بسیاری از بازیکنانی که به پوشیدن پیراهن استقلال و پرسپولیس افتخار می‌کردند، قراردادهای سفید در این دو باشگاه زیاد امضا می‌شد و اکثر بازیکنان هم برای بازی در این دو تیم پولی دریافت نمی‌کردند.

اما با آمدن پول و رشد رقم دستمزدها، قراردادهای سفید به فراموش سپرده شد و بیشتر به یک شعار و نمایش مقابل دیدگان هواداران تبدیل شد تا شاید بازیکن و مدیر خودشان را در دل آنها جا کنند.

باشگاه استقلال اعلام کرده است که قرارداد سیدحسین حسینی سفید امضا شده است! آیا در روزهایی که بازیکنان به رقم‌های چند ده میلیاردی هم راضی نمی‌شوند باید قبول کرد این قرارداد سفید امضا شده است؟ آیا سیدحسین حسینی تعیین رقم قراردادش را در اختیار باشگاه قرار داده و هر چه مسئولان بگوید او چشم می‌گوید؟

گلر آبی‌ها که کاپیتان این تیم هم هست در شرایطی قراردادش را امضا کرد که چند هفته از تمرینات پیش فصل آبی پوشان گذشته و او فصل بدنسازی را از دست داده است. اگر او اینقدر به باشگاه و هوادارانش متعهد است و عاشق آنهاست که قراردادش را سفید امضا کرده چرا چند هفته است در تمرینات حضور ندارد؟

به نظر می‌رسد باشگاه استقلال و حسینی بازی با کلمات را انجام داده‌اند و خواسته‌اند فضای ملتهب این روزها را آرام کنند و بازهم هواداران را سرگرم اتفاقات غیرحرفه ای و بی ثمر کنند.

بازیکنانی که چند روز از دریافت نکردن مطالباتشان می‌گذرد به نشانه اعتراض تمرینات را تعطیل می‌کنند و حاضر به بازی کردن نیستند، چگونه می‌توانند از قرارداد سفید و عشق به باشگاه حرف بزنند؟

کد مطلب 5838456

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    نظرات

    • ماجدی IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
      0 0
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      سفیدم نباشه قطعا این فصل به حسینی بیشتر از ۱۰ میلیارد نمیدن .
    • IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      0 0
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      اون پیشنهاد از طرف بیراوند بود که بتونه از پیروزی یه 50 میلیارد بگیره که گرفت

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