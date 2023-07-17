۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روز ۲۴ تا ۲۵ تیرماه تعداد ۱۲۷ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کردهاند که از این تعداد سه بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است و در این بازه زمانی ۲ نفر در مراکز درمانی بستری شدهاند.
در حال حاضر نیز ۹ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که یک بیمار در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان قرار گرفتهاند.
همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز پنج بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده است.
در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته فوتی کرونا ثبت نشده است.
همچنین طبق اعلام این نهاد از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون یک میلیون و ۵۹۳ هزار و ۳۶۲ بیمار قطعی و مشکوک کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۵۲۱ هزار و ۴۴۳ نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بودهاند.
از آغاز این پاندمی ۱۹ هزار و ۲۶۰ بیمار مشکوک و قطعی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست دادند که ۱۲ هزار و ۱۸۸ نفر فوتی قطعی و ۷ هزار و ۷۲ نفر فوتی مشکوک به کرونا بودهاند.
۱۵۳ هزار و ۷۲ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شدهاند.
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