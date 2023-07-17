از کجا شارژ ایرانسل بخریم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مشترکین اعتباری اپراتور ایرانسل برای خرید شارژ ایرانسل می‌توانند از روش‌های مختلفی که در حال حاضر با سرعت مطلوب در اختیار کاربران قرار گرفته استفاده کنند. روش‌های متنوعی که در هر زمان و مکان قابل استفاده است و امکان دریافت اعتبار برای سیم کارت را با سرعت مطلوب افزایش می‌دهد. در ادامه قصد داریم روش‌های سریع‌تر و بهتر برای خرید شارژ ایرانسل را بیان کنیم.

خرید شارژ ایرانسل به‌صورت آنلاین

اگر بسته اینترنتی در دست دارید، با استفاده از گوشی هوشمند، لپ‌تاپ یا دستگاه کامپیوتر خانگی خود به‌راحتی می‌توانید سیم کارت اعتباری ایرانسل را شارژ کنید. برای این کار کافی است که به وب‌سایت و فروشگاه ایرانسل مراجعه کنید و بعد از انتخاب نوع سیم کارت از نظر اعتباری یا دائمی بودن و نوع شارژ از نظر عادی و شگفت‌انگیز، خرید شارژ را با توجه به شماره تلفن همراه خود انجام دهید. توجه داشته باشید که ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای خرید شارژ ایرانسل از وب‌سایت این اپراتور برای کاربران در نظر گرفته می‌شود و هزینه اضافی دیگری ندارد. این روش خرید کارمزدی برای کاربران در نظر نمی‌گیرد و فقط یک درصد از مبلغ خرید شما به‌عنوان پاداش نقدی خرید در نظر گرفته می‌شود.

از کدهای دستوری استفاده کنید

تمام مشترکین ایرانسل می‌توانند از کدهای دستوری این اپراتور برای استفاده از خدمات ایرانسل مانند خرید شارژ یا خرید بسته اینترنت ایرانسل استفاده کنند. یکی از کدهای دستوری پرکاربرد این اپراتور کد دستوری #۵۵۵* است که امکان خرید بسته اینترنت ایرانسل و سایر خدمات ایرانسل مانند خرید شارژ را برای کاربران فراهم می‌کند. ویژگی مطلوب استفاده از کدهای دستوری این است که نیازی به بسته اینترنت یا گوشی هوشمند ندارید و تنها با در دست داشتن یک گوشی ساده و معمولی هم می‌توانید خرید شارژ را انجام دهید.

با استفاده از این روش کد شارژ ۱۲ تا ۱۶ رقمی بعد از پایان خرید برای شما ارسال می‌شود که باید با کمک کد دستوری #کد رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی *۱۴۱* مراحل ثبت شارژ را برای سیم کارت خود انجام دهید. همچنین درصورتی‌که می‌خواهید با استفاده از کدهای دستوری برای افراد دیگری شارژ خریداری کنید، بازهم باید همین مسیر را پیش بگیرید. اما درنهایت باید کد دستوری #شماره اعتباری مقصد*کد رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی *۱۴۱* را به کار ببرید. نکته مهم دیگر این است که حتماً شماره مقصد را بدون صفر وارد کنید. در این روش خرید شارژ ۵۰ تومان کارمزد برای شما در نظر گرفته می‌شود و از اعتبار ارسالی کسر می‌گردد.

خرید شارژ با استفاده از صفحات بانکی

اگر مشتری بانک‌های ملت، ملی یا سامانه پیمان باشید به‌راحتی می‌توانید به صفحه بانکی خود مراجعه کنید و خرید شارژ خودکار را انجام دهید. مشتریان بانک ملت بعد از اینکه به صفحه بانکداری ملت مراجعه می‌کنند باید بخش حساب‌های ریالی را انتخاب کرده و از آنجا روی گزینه مدیریت قبض و خرید شارژ کلیک کنند. درنهایت خرید شارژ سیم کارت اعتباری ایرانسل را انتخاب و بقیه مراحل خرید شامل درج شماره موبایل کد ملی و شماره حساب بانکی را فعال کنند تا خرید شارژ انجام شود.

مشتریان بانک ملی هم باید به صفحه شارژ خودکار خود در صفحه بانکی ملی مراجعه کنند و همین مراحل را طی کنند. البته سایت بانک‌های مختلف دیگری نیز هستند که از طریق آن‌ها می‌توان سیم کارت اعتباری ایرانسل خود را شارژ کنید. فقط مطمئن باشید که وارد وبسایت بانکی می‌شوید و از وارد کردن آدرس دقیق سایت بانکی اطمینان حاصل کنید. علاوه بر آن باید درگاه پرداخت آن مطمئن و معتبر باشد تا دچار مشکلات احتمالی مانند کلاهبرداری نشوید.

مراجعه به وب‌سایت‌های پرداخت مالی

یکی دیگر از روش‌ها برای خرید شارژ ایرانسل یا خرید بسته اینترنت ایرانسل این است که به سایت‌های خدمات مالی و پرداخت مراجعه کنید. در حال حاضر وب‌سایت‌های متعددی در زمینه خدمات مالی مختلف مانند پرداخت قبوض، خرید شارژ، خرید بسته اینترنت، نیکوکاری، خرید بلیط و غیره فعال هستند.

البته نکته مهم برای انتخاب یک وب‌سایت خدمات پرداخت این است که حتماً تمام فاکتورهای امنیتی در آن رعایت شده باشد و پشتیبانی خوبی در هنگام مشکلات مختلف پرداخت داشته باشد. علاوه بر آن با توجه به اینکه شما می‌خواهید با کارت بانکی خود خرید شارژ و سایر خدمات مالی را انجام دهید حتماً باید به یک درگاه بانکی معتبر متصل باشد؛ در غیر این صورت ممکن است که گرفتار کلاهبرداران شوید.

خرید شارژ ایرانسل از طریق دستگاه خودپرداز

یکی از روش‌های در دسترس که نیازی به گوشی هوشمند یا بسته اینترنت ندارد این است که به دستگاه‌های خودپرداز بانکی نزدیک خود مراجعه کنید و برای خرید شارژ اقدام نمایید. برای این کار کافی است که روی منوی دستگاه خودپرداز گزینه خرید شارژ را انتخاب و بعد از مشخص کردن میزان مبلغ، کد شارژ ایرانسل را دریافت کنید و با استفاده از آن خط اعتباری ایرانسل خود را شارژ نمایید. برای شارژ ایرانسل باید این کد را با استفاده از کد دستوری *۱۴۱*و ارد کنید. در حال حاضر بیشتر خودپردازهای بانکی مانند بانک اقتصاد نوین، سرمایه، ملی، صادرات، پاسارگاد، ملت و اقتصاد نوین قادر به ارائه خدمات در زمینه خرید شارژ ایرانسل و سایر اپراتورها هستند.

شارژ ایرانسل با تلفن گویا

اپراتور ایرانسل برای آنکه راحتی و رفاه بیشتری را برای کاربران خود فراهم کند روش‌های متعددی را برای استفاده از خدمات خود مانند خرید شارژ فراهم کرده است. یکی از این روش‌ها تلفن گویای ۷۰۰ است که امکان وارد کردن شارژ را از طریق تلفن گویا برای مشترکین سیم کارت‌های اعتباری فراهم می‌کند. مشترکین اعتباری این اپراتور می‌توانند با شماره‌گیری عدد ۷۰۰ و بعد از آن انتخاب عدد ۴ شارژ سیم‌کارت خود را انجام دهند. البته دقت داشته باشید که در این روش فقط درصورتی قابل استفاده است که قبل از آن خرید شارژ و کد ۱۲ تا ۱۶ رقمی را از طریق دستگاه‌های خودپرداز دریافت کرده باشید و با شماره‌گیری عدد ۷۰۰ سیم‌کارت خود را شارژ کنید.

خرید شارژ ایرانسل با استفاده از پیامک

یکی دیگر از روش‌های دردسترس و سریع برای کسانی که گوشی‌های ساده در دست دارند این است که به سرشماره ۷۲۷۲ پیامک بزنند و شارژ سیم‌کارت خود را انجام دهند. بعد از شماره‌گیری سرشماره ۷۲۷۲ امکان شارژ با مبالغ متعدد از هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان روی صفحه گوشی ظاهر می‌شود که با انتخاب عدد آن می‌توانید مراحل خرید شارژ را انجام دهید.

خرید شارژ ایرانسل با اپلیکیشن‌های موبایلی

یکی دیگر از روش‌های سریع و مطلوب برای خرید شارژ ایرانسل یا خرید بسته اینترنت ایرانسل این است که به سراغ اپلیکیشن‌های موبایلی بروید. البته در حال حاضر اپلیکیشن‌های متعددی در زمینه خدمات پرداخت مالی فعال هستند. به همین دلیل حتماً قبل از انتخاب و نصب اپلیکیشن‌های مالی اعتبار آن‌ها را محک بزنید. به‌طور مثال یک اپلیکیشن پرداخت حتماً باید پشتیبانی خوبی داشته باشد تا در هنگام بروز خطا یا کسر مبلغ بدون دریافت خدمات، کاربران را پشتیبانی کند. علاوه بر آن اتصال اپلیکیشن‌های مالی به درگاه‌های پرداخت معتبر و مطمئن اهمیت بسیار زیادی دارد تا کاربران با مشکلاتی در زمینه کلاهبرداری در کارت بانکی خود روبرو نشوند. در ادامه یکی از اپلیکیشن‌های محبوب و مطمئن برای خرید شارژ ایرانسل را معرفی می‌کنیم.

اپلیکیشن دیجی پی

اپلیکیشن دیجی پی امکان خرید آسان شارژ ایرانسل و سایر سیم‌کارت‌های اعتباری را برای کاربران فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند با یک کلیک در وب‌سایت دیجی پی یا اپلیکیشن موبایلی آن، انتخاب نوع سیم‌کارت و وارد کردن شماره تلفن همراه، خرید شارژ را انجام دهند. خرید شارژ در اپلیکیشن دیجی پی امکان تنظیم یادآور برای خرید و پرداخت از طریق کیف پول با یک کلیک را فراهم می‌کند.

علاوه بر آن اپلیکیشن موبایلی آن خدمات دیگری مانند پرداخت قبوض خدماتی، پرداخت قبض، تلفن همراه و خرید بسته اینترنت ایرانسل، همراه اول و رایتل را برای کاربران امکان‌پذیر می‌کند. در حال حاضر این اپلیکیشن امکان خرید شارژ ایرانسل را با استفاده از تمامی کارت‌های بانکی عضو شتاب امکان‌پذیر کرده و فقط برای خرید شارژ نیاز به رمز دوم کارت، تاریخ انقضا و کد اعتبار سنجی کارت بانکی دارید. علاوه بر آن دقت داشته باشید که اپلیکیشن دیجی پی نیز مانند سایر وب‌سایت‌های پرداخت مالی و وب‌سایت ایرانسل، ۹ درصد از مبلغ شارژ خریداری شده را به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده از حساب شما کسر می‌کند و مابقی مبلغ به سیم‌کارت اضافه می‌شود.

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