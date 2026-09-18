به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی‌اکبر سیدی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس برنامه پروازی فرودگاه بیرجند، طی هفته پیش رو در مجموع ۶ پرواز در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران انجام می‌شود.

وی افزود: روز شنبه ۲۸ شهریور، پرواز تهران ساعت ۹:۱۰ انجام و ساعت ۱۰:۲۵ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۱۱:۱۰ بیرجند را به مقصد تهران ترک می‌کند.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی بیان کرد: روز یکشنبه ۲۹ شهریور نیز پرواز تهران ساعت ۱۹:۵۰ انجام می‌شود و ساعت ۲۱:۲۰ وارد بیرجند شده و ساعت ۲۲:۴۵ بیرجند را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

سیدی ادامه داد: روز دوشنبه ۳۰ شهریور دو پرواز در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران برقرار است؛ پرواز نخست ساعت ۸:۱۰ از تهران انجام و ساعت ۹:۲۵ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۱۰:۱۵ بیرجند را ترک می‌کند. پرواز دوم نیز ساعت ۸:۲۰ از تهران انجام، ساعت ۹:۳۵ وارد بیرجند و ساعت ۱۰:۵۰ عازم تهران می‌شود.

وی گفت: روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور نیز پرواز تهران ساعت ۲۰ انجام می‌شود و ساعت ۲۱:۳۰ وارد بیرجند شده و ساعت ۲۲:۳۰ بیرجند را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی افزود: در نهایت روز جمعه سوم مهرماه، پرواز تهران ساعت ۱۹:۵۰ انجام می‌شود، ساعت ۲۱:۰۵ وارد بیرجند شده و ساعت ۲۱:۵۰ بیرجند را به مقصد تهران ترک می‌کند.

سیدی تأکید کرد: تداوم پروازها در این مسیر به میزان استقبال مسافران و میزان تقاضا برای سفرهای هوایی بستگی دارد.