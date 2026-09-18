امام جمعه موقت سقز: انسان در برابر اعمال خود مسئول است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا انور آدمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سقز با استناد به آیات سوره قیامت، به موضوع مسئولیت انسان در برابر رفتار و اعمال خود پرداخت و اظهار کرد: خداوند متعال در این سوره به «روز قیامت» و «نفس سرزنشگر» سوگند یاد کرده است.

وی با بیان اینکه وجدان و نفس انسان می‌تواند او را نسبت به اعمالش مورد بازخواست قرار دهد، افزود: انسان باید در زندگی دنیا نسبت به رفتار و تصمیم‌های خود آگاه باشد و بداند که هیچ عملی بدون حساب و پیامد باقی نمی‌ماند.

امام جمعه موقت سقز با اشاره به جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی عنوان کرد: کسانی که مرتکب جنایت و کشتار می‌شوند، اگر نفس خود را مورد سرزنش قرار ندهند، در برابر اعمالشان مسئول خواهند بود.

آدمی با اشاره به آیات سوره قیامت ادامه داد: در این سوره صحنه‌هایی از روز رستاخیز ترسیم شده است؛ روزی که انسان نسبت به گذشته و عملکرد خود آگاهی پیدا می‌کند و دیگر امکان فرار از حقیقت یا انکار اعمال وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه زندگی دنیا پایان راه انسان نیست، گفت: انسان در برابر خداوند مسئول است و روزی فرا خواهد رسید که اعمال او مورد حسابرسی قرار می‌گیرد و حقیقت عملکردش برای خودش آشکار خواهد شد.

قدرت خداوند در آفرینش دوباره انسان

امام جمعه موقت سقز همچنین یادآور شد: یکی از محورهای مطرح‌شده در آیات سوره قیامت، یادآوری قدرت خداوند است؛ خدایی که انسان را از ابتدا آفریده و همان‌گونه که توانایی آفرینش نخستین انسان را داشته است، قدرت زنده کردن دوباره او را نیز دارد.

آدمی خاطرنشان کرد: توجه به قیامت و مسئولیت انسان در برابر اعمال، باید موجب شود افراد در زندگی خود نسبت به رفتار، گفتار و تصمیم‌هایشان دقت بیشتری داشته باشند و پاسخگویی در برابر پروردگار را همواره مدنظر قرار دهند.