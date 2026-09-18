افزایش دما و وزش باد در خراسان جنوبی از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زارعی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: براساس خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز جمعه ۲۷ شهریور شرایط جوی در خراسان جنوبی نسبتاً یکنواخت بوده و آسمان استان صاف پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: از فردا شنبه ۲۸ شهریور تا دوشنبه ۳۰ شهریور به تدریج بر سرعت وزش باد در استان افزوده خواهد شد.

زارعی افزود: در این مدت گاهی وزش تندباد و در برخی ساعات وقوع گرد و خاک نیز در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به روند دمایی استان گفت: دمای هوا نیز تا اواسط هفته پیش رو به‌طور نسبی افزایش خواهد یافت.