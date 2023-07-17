دستگیری شکارچی غیرمجاز در منطقه نوبران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عماد صدوری از دستگیری شکارچی غیرمجازی که اقدام به شکار حیوانات می‌کرد، خبر داد و گفت: این فرد با شکار و فروش گوشت حیوانات شکار به قیمت‌های گزاف، موجب آسیب به گونه‌های جانوری محیط زیست منطقه نوبران شده بود که با تلاش و مداخله ضابطین دادگستری شناسایی و بازداشت شد.

وی با اشاره به کشف سلاح، مهمات و ادوات سلاخی از این متهم اظهار کرد: بر اساس تحقیقات صورت گرفته لاشه‌های شکار جهت مصارف خاص به خریداران در شهرهای بزرگ فروخته شده که این مهم عامل اصلی ایجاد انگیزه برای شکارچیان محلی شده که تحقیقات لازم جهت شناسایی این افراد نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس حوزه قضائی نوبران ضمن هشدار به افرادی که قصد ارتکاب جرایم محیط زیستی را دارند بیان داشت: شکارچیان غیر مجاز بدانند و آگاه باشند که هیچ گونه حاشیه امنی در این منطقه نخواهند داشت و دستورات لازم جهت رصد دقیق اقدامات این چنینی به ضابطین داده شده و در صورت احراز جرم با شدت و قاطعیت با هرگونه اقدام خلاف قانون برخورد و شخص مجرم علاوه بر مجازات اصلی، حسب مورد به مجازات‌های تکمیلی نیز محکوم خواهد شد تا مجازات این قبیل اقدامات قانون شکنانه بازدارندگی لازم را داشته باشد.