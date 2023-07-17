به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماندیشی کارگروه فرهنگی تشکلهای شاهد و ایثارگر با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اصغر امیرنیا مدیر کل بازرسی و عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیران کل این تشکلها دیروز در محل حوزه ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.
در ابتدا این جلسه هماندیشی دبیران کل تشکلهای شاهد و ایثارگری هر یک به معرفی و ارائه پیشنهاداتی با محورهای دیپلماسی ایثار و نقش تشکلهای شاهد و ایثارگر در ایجاد و تقویت آن، نقش تشکلهای ایثارگری در برگزاری هفتههای فرهنگی در خارج از کشور، نقش رایزنان فرهنگی در ارتباط دهی تشکلهای بین المللی مرتبط با تشکلهای شاهد و ایثارگر کشور، تولید مشترک سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تشکلهای شاهد و ایثارگر در زمینه محصولات فرهنگی، ارتقا سطح فعالیتها با محوریت تشکلهای شاهد و ایثارگر و حمایتهای رایزنان فرهنگی در کشورهای حوزه مقاومت و کشورهای اسلامی، برگزاری نمایشگاههای خارجی از دستاوردهای تشکلهای شاهد و ایثارگر با حمایتهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، برگزاری همایشها و سمینارهای تخصصی در خصوص تبیین مفاهیم و مسائل علمی و استفاده از کرسی مشورتی در مجامع بین المللی پرداختند.
حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی پور در ادامه این جلسه گفت: از افتخارات من این است که دورهای را همسنگر شما بودهام و وظیفه سازمان، حمایت از شماست و فقط باید راهکارهای آن را پیدا کنیم. وظیفهای که بر عهده سازمان گذاشته شده است در وهله اول پیگیری موافقتنامههای فرهنگی با دیگر کشورهاست. اگر ما بخواهیم در یک کلام وظیفه سازمان را بیان کنیم این است که ما باید یک تصویر شایسته از جمهوری اسلامی ایران را در خارج از کشور عرضه کنیم.
وی افزود: در حال حاضر زیست عفیفانه از موضوعاتی است که ما میتوانیم با هم در این مورد مشارکت داشته باشیم. گفتمان ایثار، گفتمانی است که خریدار دارد، به گونهای که امروز در آمریکا ی لاتین، گفتمان مقاومت خواهان دارد و آنها درخواست استفاده از تجربیات ما در این زمینه را دارند. در خصوص حضور هنرمندان در خارج از کشور نیز گفت: ما باید هنر ایران را در حد اعلا نمایش بدهیم و اگر هنرمندانی را در درجه بالا میشناسید معرفی کنید تا از ظرفیتهای آنها استفاده کنیم.
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