رهنمودهای مقام معظم رهبری نقشه راه سازمان فرهنگ و ارتباطات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، هاجر چنارانی، نماینده نیشابور، فیروزه و زبرخان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، سیاحتی و نمایشگاهی مجلس، یحیی ابراهیمی، نماینده «سلسله و دلفان» لرستان و پرویز اوسطی، نماینده قروه کردستان در مجلس و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن حضور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس این‌سازمان دیدار و گفت‌وگو کردند.

ایمانی‌پور در آغاز سخنان خود، تبدیل دیپلماسی فرهنگی به مسئله مهم کشور را از سیاست‌های اصلی پیش روی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دانست و گفت: ما باید برای تحقق دیپلماسی فرهنگی از ظرفیت‌های بالقوه، سیاست‌گذاری و راهبردهای صحیح استفاده کنیم.

وی تأسیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را یک تحول انقلابی در حوزه فرهنگی بین‌المللی خواند و گفت: هدف اصلی از تأسیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بازسازی انقلابی ساختارها و پرهیز از تشتت فعالیت‌ها در عرصه فرهنگی بین‌المللی برای رسیدن به اهداف عالی سازمان است. بر این اساس با توجه به شعار دوره دهم «دیپلماسی فرهنگی در تراز چهل واره گام دوم انقلاب اسلامی» از توصیه‌های مقام معظم رهبری در مسیر رویکردهای سازمان به عنوان قرارگاه مشترک فعالیت‌های فرهنگی بین‌المللی کشور استفاده می‌کنیم.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تأکید کرد: اگر تصویر خوبی از جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور منتشر شود، بدون تردید در امنیت و اقتصاد تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.

وی به نقش و تحولات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در عرصه دیپلماسی فرهنگی با توجه رویکردهای دولت جدید اشاره کرد و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص بازسازی انقلابی در ساختارهای فرهنگی و تأکید رئیس جمهور کشورمان بر ایجاد تحول در عرصه امور بین‌المللی و فرهنگی را یادآور شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اهمیت روابط فرهنگی در مجموعه دیپلماسی کشور گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پُل ارتباطی اندیشمندان فرهنگی، هنری، ادبی و دینی ایران و سایر کشورهاست، بدین منظور تلاش داریم نسل جدیدی از رایزنان فرهنگی را به عنوان بخشی از اولویت‌های کاری در بدنه جدید سازمان تعریف کنیم.

وی ادامه داد: در این نسل جدید از رایزنان فرهنگی، تسهیل گری وظیفه اصلی نمایندگی‌ها خواهد شد و به دنبال آن، ظرفیت‌های داخل را در تمامی عرصه‌ها به خارج از کشور نمایش می‌دهیم و تلاش می‌کنیم ارتباط با نهادهای متناظر با یکدیگر برقرار شود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اضافه کرد: ما در خارج از کشور ظرفیت‌های دولتی، مردمی و مردم نهاد زیادی داریم که نمایندگان فرهنگی می‌توانند در راستای اهداف سازمانی از آنها استفاده کرده و برای ایجاد یا توسعه روابط فرهنگی یا روابط مردمی گام بردارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی‌پور بر ضرورت انسجام نهادهای فرهنگی دولتی و حکومتی گفت: بین نهادهای دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی ایران که در عرصه فرهنگی فعال هستند، در قالب شورای هماهنگی فعالیت‌ها و امور فرهنگی بین‌المللی انسجام ایجاد می‌کنیم.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین بر ضرورت استفاده از جوانان در عرصه دیپلماسی فرهنگی تاکید کرد و ادامه داد: سعی ما بر این است تا از همفکری مجموعه حلقه‌های میانی، جوانان خوش فکر، صاحبان اندیشه در کشور، هیأت اندیشه ورزی را برای جهبه فرهنگی انقلاب تشکیل دهیم تا با همفکری آنان حرکت رو به جلویی را ترسیم کنیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل نهادها و انجمن‌های صنفی مشترک شامل انجمن صنفی خبرنگاران ایران و پاکستان، انجمن شعرای ایران و افغانستان و ناشرین ایران و تاجیکستان، خواهرخواندگی شهرها در جهت توسعه روابط فرهنگی و امنیت پایدار، تشکیل بنیاد فرهنگی خزر، گفت‌وگوی فرهنگی بین نخبگان ایران و جهان عرب، توسعه روابط علمی و دانشگاهی بین ایران و سایر کشورها، توسعه روابط با کشورها حوزه نوروز، استفاده از ظرفیت‌های اکو، آسیسکو، یونسکو و شانگهای و اجرای فعالیت‌های مشترک فرهنگی و ایجاد پلتفرم برای معرفی جریانات دانش بنیان کشور را از اقدامات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دوره جدید عنوان کرد.

در ادامه این دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر لزوم تعامل و هم افزایی هرچه بیشتر مجلس شورای اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تأکید کرد.