به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، مراحل تولید و تصویربرداری فیلم کوتاه «گوشتخوار» به تهیهکنندگی سیدحمیدرضا منتظری و کارگردانی مهشاد ولی به پایان رسید و این فیلم هم اکنون روی میز تدوین مهدی یوسفعلی قرار دارد.
تصویربرداری این فیلم کوتاه در روستای وشنوه از توابع شهر قم به مدت ۵ روز انجام شد.
فیلم کوتاه «گوشتخوار» با موضوع محوری خانواده و ارزشهای اخلاقی و انسانی، یک قصه دراماتیک پیرامون ایمان و خرافات را دستمایه قرار میدهد و با نگاهی خلاقانه به روایت تردید و انسانیت میپردازد.
رضا عموزاد، مریم دانشور و محمد قمرزاده در «گوشتخوار» به ایفای نقش پرداختند.
عوامل فیلم کوتاه «گوشتخوار» عبارتند از نویسنده و کارگردان: مهشاد ولی، مشاور کارگردان: سعید نجاتی، مدیر تصویربرداری: نوید زارع، صدابردار: مجید نجاتی، تدوین و صداگذاری: مهدی یوسفعلی، برنامهریز: مجید نجاتی، دستیار کارگردان: فاطمه سادات جوادی، مدیر تولید: محمد ذاکری و محمدرضا عربزاده، طراح صحنه و لباس: گیتا فیضی، طراح چهرهپردازی: میلاد قرهداغی، دستیار دوم کارگردان: حسین محلوجیان، دستیار برنامهریز: مصطفی افشارزاده، منشی صحنه: علیرضا میرحسینی و محمدحسین محمدیفر، دستیاران صحنه و لباس: سینا نامور، محمد جامشیر و قاسم بلوچ، دستیار صدابرداری: رسا محمدی، دستیاران فیلمبرداری و نورپردازی: سیروان خضری، رامیار محمدی، آرمان صیدی و مهرشاد بختیاری، دستیار چهرهپردازی: امیرمحمد هاتفی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: محمدباقر حسنی، امور مالی: سمانه هاشمی، تدارکات و تشریفات: امیرحسین صمدی و مهدی عسگری، روابط عمومی و هماهنگی: هانی احمدزاده، مجری طرح: انجمن سینمای جوانان ایران-دفترقم، مشاور رسانهای: آزاده فضلی، تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران و سیدحمیدرضا منتظری.
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