به گزارش خبرگزاری مهر، رضامراد صحرایی، در آئین انعقاد تفاهم نامه بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان انرژی اتمی ایران و مراسم اختتامیه جشنواره علمی "من فناوری هسته‌ای هستم"، افزود: برای رسیدن به کشوری قوی از هر حیث؛ داشتن آموزش و پرورش قوی تنها راه آن است و این راه از مدرسه می‌گذرد. در همه کشورها آموزش و پرورش راه توسعه شناخته می‌شود و روح آموزش و پرورش معلمان هستند و مدرسه بستر رسیدن به این اهداف است. در سند تحول بنیادین چند موضوع جان سند است و یکی از آنها نظم و نظام است. تحول در آموزش و پرورش ممکن نیست مگر سازگار و تمام گونه کار کردن همه ارکان آموزش و پرورش.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: تمام سند تحول در جستجوی ایرانی سربلند است و امیدواری را مورد تاکید قرار می‌دهد. هویت و حرکت از دیگر ویژگی‌های مورد تاکید سند تحول بنیادین محسوب می‌شود. سند به دنبال تربیت فردی است که به حیات طیبه برسد و مؤمن باشد و رابطه فطرت گونه با خدا، خلق و محیط برقرار کند. این رویدادهایی که امروز شاهدش هستیم، همان اقدامات تحولی است که سند به دنبال آن است.

وی ادامه داد: در سند تحول بنیادین ۶ ساحت تربیتی وجود دارد و یکی از آن ساحت‌ها، ساحت تربیت فناورانه است که در شاخصه توسعه انسانی اهمیت دارد.

صحرایی بیان کرد: سن در پایه گذاری توسعه مهم است و هرچه در سن پایین‌تر اتفاق بیفتد، فراگیرتر خواهد بود؛ فراگیری امری نیمه آگاهانه و پایدار است و وقتی در سن پایین رخ می‌دهد، جزو زیست فرد می‌شود. اگر سن فرد بالاتر برود فراموشی در فرد رخ می‌دهد و عوامل بیرونی در یادگیری او اثرگذار است. در سن پایین انگیزه درونی بیشتر است و موجب پیشرفت‌های عالی می‌شود.

وزیر ادامه داد: ما در خیلی از موضوعات و مباحث از سایر کشورهای دنیا بالاتر هستیم اما در مجموع این طور نیست زیرا خیلی از کارهای تحولی را در سن پایین شروع نکردیم.

وزیر افزود: آماده اجرای پیشنهاد برگزاری المپیاد ملی هسته‌ای هستیم. در سمپاد بسیاری از اقدامات این چنینی دنبال می‌شود. کار سوقی در سمپاد راه افتاد که به نمایش آثار دانش آموزان پرداخت. حدود ۲ هزار و ۴۰۰ اثر سال قبل در کارسوق‌ها شرکت کردند و ما هم باید دستاوردهای هسته‌ای را وارد کتاب‌های درسی کنیم و کاربردهای این دانش در مدارس و خانواده‌ها تبیین شود و بدانیم چرا حاضریم برای فناوری هسته‌ای اینقدر هزینه کنیم؟ اگر انرژی هسته‌ای نداشتیم در پزشکی و کشاورزی این جایگاه امروز را هم نداشتیم و در آینده پرچالش، دستیابی به این علوم و فنون تضمین کننده موفقیت ماست