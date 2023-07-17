محققان روس شعله های خورشیدی دردسرساز را رصد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انستیتو فدرال ژئوفیزیک کاربردی در مسکو اعلام کرد احتمالا شعله های خورشیدی دسته ایکس از جمله شعله های پروتونی منتشر شوند و پیش بینی می شود وضعیت امواج رادیویی کوتاه بدتر شود. شعله های دسته ایکس بزرگترین انفجارها در منظومه شمسی هستند و می توانند تندبادهایی طولانی مدت از اشعه ها ایجاد کنند. شعله های پروتونی نیز طوفان های ذرات انرژی دار خورشیدی هستند که بیشترشان از پروتون تشکیل شده اند.

شعله های خورشیدی زمانی اتفاق می افتند که میدان های مغناطیسی قدرتمند داخل و اطراف خورشید دوباره با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. آنها می توانند روی میدان مغناطیسی زمین تاثیر بگذارند و احتمالا به ماهواره ها و تجهیزات مخابراتی خسارت بزنند.

در سال ۲۰۲۲ میلادی طوفان ژئومغناطیسی در نتیجه شعله از خورشید حدود ۴۰ ماهواره اینترنتی شرکت اسپیس ایکس را از بین برد.

محققان روسی ۳ شعله خورشیدی را در روز یکشنبه رصد کردند که یکی از آنها ۱۴ دقیقه طول کشید و اختلالات رادیویی همراه داشت.