کهن ترین ابر سیاهچاله فعال جهان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساینس دیلی، محققان با استفاده از تلسکوپ فضایی جیمز وب دور دست ترین ابرسیاهچاله فعال جهان را شناسایی کرده اند. این ابر سیاهچاله در کهکشان CEERS1019 قرار دارد و از ۵۷۰ میلیون سال پس از انفجار بزرگ فعال بوده است.

در این تحقیق ۲ سیاهچاله دیگر نیز کشف شدند که کوچکتر از حد معمول بودند و به ترتیب یک و ۱.۱ میلیارد سال پس از انفجار بزرگ در جهان به وجود آمده اند. علاوه بر آنها ابزار فضایی ناسا ۱۱ کهکشان مربوط به عصری را شناسایی کرد که جهان ۴۷۰ تا ۶۷۵ میلیون ساله بود.

این اکتشافات با کمک پروژه CEERS به رهبری استیون فینکلستاین، پروفسور اخترشناسی در دانشگاه تگزاس انجام شده است. در این تحقیق از داده های مربوط به دوربین های مخصوص تلسکوپ فضایی جیمز وب استفاده شد.

ربکا لارسون فارغ التحصیل مقطع پی اچ دی در این دانشگاه و رهبر محققان می گوید: نگاه کردن به این مسافت با کمک تلسکوپ شبیه بررسی داده های سیاه چاله هایی است که در کهکشان های نزدیک زمین قرار دارند. خط های طیفی متعددی وجود دارد که باید آنها را آنالیز کرد.

اهمیت کهکشان CEERS1019 فقط به دلایل گفته شده نیست و حجم اندک سیاهچاله آن نیز توجه محققان را جلب کرده است. سیاهچاله موجود در CEERS1019 شبیه نمونه ای است که در مرکز کهکشان راه شیری قرار دارد و ۴.۶ میلیون برابر خورشید است.

وجود سیاهچاله ای با این حجم کوچک در اوایل پیدایش جهان سوالات زیادی را به وجود می آورد.