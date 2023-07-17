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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۱

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر مطرح کرد؛

اجرای پویش ملی «غرق نشویم» از امروز

اجرای پویش ملی «غرق نشویم» از امروز

اجرای پویش ملی غرق نشویم با شعار بی گدار به آب نزنیم از امروز ۲۶ تیر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش ملی غرق نشویم با شعار بی گدار به آب نزنیم از امروز؛ ۲۶ تیر، با هدف اطلاع رسانی و آگاه سازی هموطنان و کاهش غرق شدگی در سواحل شمال کشور و با مشارکت یک هزار نفر از اعضای داوطلب سازمان، آغاز شد.

حجت الاسلام سید هاشم حسینی المدنی گفت: با توجه به اهمیت موضوع غریق و بهره گیری گسترده هموطنان از بستر دریا، پویش ملی #غرق_نشویم با حضور و مشارکت ۱۰۰۰ نفر از اعضای سازمان، اجرا می‌شود.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر افزود: با توجه به فراوانی مسافرانی که در تابستان به سواحل شمال کشور سفر می‌کنند، اعضای سازمان جوانان هلال احمر با تشکیل زنجیره انسانی و با رویکرد پیشگیری و ارائه خدمات بشردوستانه، فرهنگی و اجتماعی، برای اجرای این پویش آماده شدند.

وی افزود: سازمان جوانان هلال احمر که سوابق درخشانی در اجرای طرح‌هایی با محوریت پویایی و نشاط در میان نوجوانان و جوانان کشور دارد، این بار در قالب گروه‌های سحاب (سفیران حمایت‌های امدادی و بشردوستانه)، سحر (سفیران حمایت‌های روانی)، دادرس (دانش آموزان آماده در روزهای سخت)، یاس (یاران آسیب ستیز) و ایجاد فضای دوستدار کودک و برگزاری سایر برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در قالب بازی و مسابقه، جشنواره و پویش‌های ملی در کنار سایر دستگاه‌های متولی سواحل کشور، خدمت رسانی می‌کند.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: پویش ملی غرق نشویم با شعار بی گدار به آب نزنیم از امروز ۲۶ تیر، با هدف اطلاع رسانی و آگاه سازی هموطنان، تأمین سلامت انسان‌ها، ایجاد شور و نشاط بین کودکان و خانوادهایشان و کاهش غرق شدگی با مداخله غیرمستقیم اعضای سازمان جوانان هلال احمر، آغاز شد.

حسینی المدنی خاطر نشان کرد: امیدواریم با اجرای چنین برنامه‌هایی و رعایت نکات ایمنی از جانب هموطنان عزیز، گامی مؤثر در راستای پیشگیری و کاهش غرق شدگی، برداریم.

کد مطلب 5838622

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