اجرای پویش ملی «غرق نشویم» از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش ملی غرق نشویم با شعار بی گدار به آب نزنیم از امروز؛ ۲۶ تیر، با هدف اطلاع رسانی و آگاه سازی هموطنان و کاهش غرق شدگی در سواحل شمال کشور و با مشارکت یک هزار نفر از اعضای داوطلب سازمان، آغاز شد.

حجت الاسلام سید هاشم حسینی المدنی گفت: با توجه به اهمیت موضوع غریق و بهره گیری گسترده هموطنان از بستر دریا، پویش ملی #غرق_نشویم با حضور و مشارکت ۱۰۰۰ نفر از اعضای سازمان، اجرا می‌شود.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر افزود: با توجه به فراوانی مسافرانی که در تابستان به سواحل شمال کشور سفر می‌کنند، اعضای سازمان جوانان هلال احمر با تشکیل زنجیره انسانی و با رویکرد پیشگیری و ارائه خدمات بشردوستانه، فرهنگی و اجتماعی، برای اجرای این پویش آماده شدند.

وی افزود: سازمان جوانان هلال احمر که سوابق درخشانی در اجرای طرح‌هایی با محوریت پویایی و نشاط در میان نوجوانان و جوانان کشور دارد، این بار در قالب گروه‌های سحاب (سفیران حمایت‌های امدادی و بشردوستانه)، سحر (سفیران حمایت‌های روانی)، دادرس (دانش آموزان آماده در روزهای سخت)، یاس (یاران آسیب ستیز) و ایجاد فضای دوستدار کودک و برگزاری سایر برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در قالب بازی و مسابقه، جشنواره و پویش‌های ملی در کنار سایر دستگاه‌های متولی سواحل کشور، خدمت رسانی می‌کند.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: پویش ملی غرق نشویم با شعار بی گدار به آب نزنیم از امروز ۲۶ تیر، با هدف اطلاع رسانی و آگاه سازی هموطنان، تأمین سلامت انسان‌ها، ایجاد شور و نشاط بین کودکان و خانوادهایشان و کاهش غرق شدگی با مداخله غیرمستقیم اعضای سازمان جوانان هلال احمر، آغاز شد.

حسینی المدنی خاطر نشان کرد: امیدواریم با اجرای چنین برنامه‌هایی و رعایت نکات ایمنی از جانب هموطنان عزیز، گامی مؤثر در راستای پیشگیری و کاهش غرق شدگی، برداریم.