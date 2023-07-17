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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۷

وزیر کشور:

توسعه سرمایه گذاری در منطقه مارگون ضروری است

توسعه سرمایه گذاری در منطقه مارگون ضروری است

یاسوج- وزیر کشور گفت: ایجاد فضای اجتماعی لازم برای توسعه سرمایه گذاری در منطقه مارگون ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی ظهر دوشنبه در بازدید از زیرساخت‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی و اشتغالزایی شهرستان مارگون افزود: باید با ایجاد زیرساخت‌های لازم در راستای سرمایه گذاری و اشتغالزایی برنامه تعریف کنیم.

وی بیان داشت: برای رفع مشکل بیکاری این شهرستان نوپا باید تلاش کرد و بیکاری مهمترین مشکل بوده که با ایجاد واحدهای اشتغالزایی در صدد کاهش این معضل هستیم.

وحیدی تصریح کرد: شهرستان مارگون در حوزه‌های ز زنبورداری، آبزی پروری و کشاورزی ظرفیت‌های مطلوبی دارد.

وی افزود: مارگون در منطقه کوهستانی واقع شده که دمای آن در زمستان تا ۱۰ درجه سانتیگراد زیر صفر کاهش می‌یابد و گازرسانی به این مناطق. ضروری است.

کد مطلب 5838656

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