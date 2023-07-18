مصطفی مجیدی هنرمند نقاش که این روزها نمایشگاه نقاشی «اضلاع بی‌اعتنای مرگ» در گالری زمستان خانه هنرمندان ایران دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط حاکم بر هنرهای تجسمی توضیح داد: متأسفانه شاهد وضعیتی هستیم که تنها مختص به ایران نیست و در نقاط مختلف جهان دیده می‌شود. به‌طوری که آثار هنری زیر لوای استیتمنت قرار گرفته و به این صورت معنا می‌شود. شخصاً چنین اتفاقی را نمی‌پسندم و مورد پذیرشم نیست. به همین دلیل از توضیح دادن درباره آثارم اجتناب می‌کنم. به قول ادوارد هاپر نقاش آمریکایی اگر قرار بود درباره کارهایم توضیح دهم، کتابی می‌نوشتم؛ آن زمان دیگر نیازی نبود آثاری را نقاشی کنم.

وی بیان کرد: اکنون شاهد این هستیم که وقتی آثاری چون نقاشی، مجسمه و… اجرا می‌شود، فلسفه‌ای برایش درست کرده، آن را می‌نویسند و کتاب می‌کنند اما من فکر می‌کنم اثر هنری باید خودش را معنا کند. اینکه بخواهیم برای کاری به خاطر استیتمنت آن، ارزش قائل شویم، اتفاق جالبی نیست.

مجیدی همچنین با بیان اینکه امروز هنر دست دلالان افتاده است، گفت: به همین دلیل اصلاً چیزی به اسم فهم، درک و شعور نسبت به اثر هنری را شاهد نیستیم. متأسفانه وقتی یک اثر هنری را نگاه می‌کنیم، شاید به تنها چیزی که توجه نمی‌شود خود اثر باشد.

وی با اشاره به ویژگی آثاری که تاکنون خلق کرده، توضیح داد: در این سال‌ها تلاش کردم تا از بی قدرترین و بی‌ارزش‌ترین چیزها اثر هنری خلق کنم. در نمایشگاه «اضلاع بی‌اعتنای مرگ» نیز با وسایل بسیار معمولی کار خودم را انجام دادم. چیزهایی که در دسترس همه مردم بوده و ممکن است شما در روز با آنها سر و کار داشته باشید. شخصاً برایم وسیله مهم نیست؛ در واقع وسایل پلی هستند برای رسیدن به هدف که می‌تواند بیان درونیات و آنچه که در ذهن شماست باشد. وسیله تنها یک واسطه است.

این هنرمند نقاش با بیان اینکه در حرفه مجسمه‌سازی با وسایل مختلفی چون چوب، فلز و استخوان کار خود را انجام داده است، درباره آثار حاضر در نمایشگاه «اضلاع بی‌اعتنای مرگ» گفت: در توضیح برای این نمایشگاه نوشته شده که آثار حاضر در آن الهام گرفته از یک عکس است که در نمایشگاه نیز وجود دارد اما شخصاً نمی‌دانم آن عکس برای چه کسی است؟ در واقع یک روز به سمساری رفتم، این عکس را دیدم و از آن خوشم آمد و بعد ماجرای خلق آثار این نمایشگاه شروع شد.

نمایشگاه نقاشی «اضلاع بی‌اعتنای مرگ» تا نهم مردادماه در خانه هنرمندان ایران به نمایش خود ادامه می‌دهد. علاقمندان به تماشای آثار این نمایشگاه، می‌توانند همه روزه (به غیر از شنبه‌ها) از ساعت ۱۵ تا ۲۱ به گالری زمستان این مجموعه مراجعه کنند.