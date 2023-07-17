ضرورت توجه به تولید بار اول محصولات پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مرتضی شاهمیرزایی روز یکشنبه (۲۵ تیرماه) در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با بیان اینکه باید توسعه منطقه ویژه با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش، همچنین تولید بار اول محصولات مورد توجه قرار گیرد، گفت: حرکت شتابان به سوی ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنعت پتروشیمی میتواند توسعه متوازن این صنعت ارزشمند را به دنبال داشته باشد.
وی افزود: تنوع در سبد تولید محصولات پتروشیمی میتواند بسیاری از نیازهای صنایع دیگر بهویژه صنایع پاییندستی را تأمین و از روند خامفروشی در صنعت ارزشآفرین پتروشیمی جلوگیری کند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: انتقال تجارب و دستاوردهای مختلف از سوی نخبگان و متخصصان میتواند به رشد آگاهیها و سطح علمی و فنی فعالان صنعت پتروشیمی، همچنین انتقال به نسلهای بعدی منجر شود.
شاهمیرزایی با تأکید بر ضرورت جذب سرمایهگذاریهای جدید و توسعه اشتغالزایی در منطقه گفت: ظرفیتهای بسیار مطلوبی برای تکمیل زنجیره ارزش در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی وجود دارد و توسعه فناوریها و استفاده از دستاوردهای مختلف شرکتهای دانشبنیان، روند توسعه را شتاب خواهد بخشید.
وی تصریح کرد: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی باید در همه ابعاد الگویی برای قطبهای تازه پتروشیمی کشور باشد و بهویژه در بحث مدیریت دانش این منطقه میتواند پیشرو و الگویی موفق و کاربردی برای سایر مناطق شود.
معاون وزیر نفت با تأکید بر حمایت وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: از همه توان خود برای توسعه و پیشرفت این منطقه مهم و راهبردی استفاده خواهیم کرد.
بر اساس این گزارش، پیام برزگر، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در این نشست عملکرد سال ۱۴۰۱ و برنامههای آینده شرکت را بیان کرد.
نظر شما