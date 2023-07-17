ترجمه داستانی مقتل مثیرالاحزان در «غم نامه» به بازار نشر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «غم نامه» ترجمه داستانی از مقتل مثیرالاحزان با ترجمه محمد رضا هوری بهتازگی توسط انتشارات کتابستان معرفت منتشر و روانه بازار نشر شده است.
شهر حله در قرن هفتم، محل و زمان شکوفایی نسل جدیدی از علمای شیعه بود. علمایی همچون علامه حلی (ره) و سید بن طاووس (ره) که مانند ستاره بر تارک آسمان درخشان جهان تشیع میدرخشند.
نجم الدین جعفر بن ابیابراهیم ملقب به ابن نمای حلی یکی از ستارگان گمنام و بیبدیل این دیار است. شهرت وی به مقتل معروفش مثیر الاحزان است. اهمیت و جایگاه این مقتل چنان است که مرجع زمان خود برای ذکر مصیبت و مرثیه خوانی اباعبدالله (علیه السلام) بوده و پس از گذشت چند قرن علمای بهنامی همچون علامه مجلسی (ره) از آن بهره جستهاند.
کتاب «غم نامه» ترجمه روان و بهره گرفته از عناصر داستانی و شعری است. در این کتاب در سه منزل همراه ابننمای حلی واقعه عاشورا را مرور میکنیم. منزل اول با مرگ معاویه و دعوت کوفیان، منزل دوم واقعه عاشورا و منزل سوم نیز به مجلس کوفه و شام و بازگشت اسرا به مدینه میپردازد.
این کتاب با ۱۸۸ صفحه و قیمت ۹۵ هزار تومان منتشر و روانه بازار نشر شده است.
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