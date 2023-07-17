تیم ملی والیبال جوانان ایران با حمایت همراه اول قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تیم ملی والیبال جوانان ایران توانست در بیست و دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان که در شهر منامه کشور بحرین آغاز شد، به مقام «قهرمانی» دست یابد.

این دوره از مسابقات که از ۱۶ تیر آغاز شده بود، شب گذشته یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲ با رقابت تیم های ملی ایران و ایتالیا برای کسب مقام قهرمانی به پایان رسید.

تیم ملی والیبال کشورمان که تا پیش از مسابقه فینال، به ۷ برد متوالی دست یافته بود با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل تیم ایتالیا، با اقتدار و بدون شکست قهرمان جهان شد.

همچنین در مسابقات «کشتی فرنگی جوانان» قهرمانی آسیا که در تاریخ های ۲۴ و ۲۵ تیر ۱۴۰۲ در اردن برگزار شد، تیم ملی ایران توانست با کسب پنج مدال طلا، یک مدال نقره و چهار مدال برنز و کسب ۲۰۵ امتیاز به مقام قهرمانی آسیا دست یابد.

به این مناسبت همراه اول به عنوان حامی تیم های ملی والیبال و کشتی ایران، این موفقیت را به اعضای تیم های والیبال جوانان ایران، کشتی فرنگی جوانان، کادرهای فنی و عموم مردم ایران تبریک گفته است.