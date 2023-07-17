خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل: با وجود آنکه سفر رئیس جمهور ایران به کشورهای آفریقایی چند روزی است که به پایان رسیده، اما بحث و جدل‌ها در خصوص این اقدام مهم ایران برای گسترش روابط خود با کشورهای آفریقایی همچنان ادامه دارد. نکته مهم اینجاست که تحلیلگران رژیم صهیونیستی با ابراز نگرانی از حضور ایران در قاره آفریقا (که بیش از یک دهه مغفول مانده)، معتقدند تهران به دنبال هدفی فراتر از گسترش روابط اقتصادی با این کشورها در سایه تحریم‌های آمریکا است؛ هدفی که در ایجاد یک جهان چندقطبی و کنار زدن کشورهای غربی نمود پیدا می‌کند.

روزنامه رأی الیوم در مقاله‌ای با تیتر «جنگ در سایه: نگرانی اسرائیل از ایجاد یک جبهه جدید در آفریقا برای حمایت از مقاومت» نوشت: رژیم صهیونیستی تلاش‌های فشرده خود را برای ممانعت از گسترش نفوذ ایران در خاورمیانه پنهان نمی‌کند. بر اساس گفته‌های منابع آگاه، تل آویو دامنه رصد اقدامات ایران در قاره آفریقا را گسترش داده است. با وجود آنکه ایرانی‌ها اعلام کرده اند هدفشان از حضور در این قاره، ارتباطات اقتصادی است، اما سیاست‌های راهبردی ایران در خصوص حمایت از محور ضد آمریکا، باعث شده چالش جدیدی برای رژیم صهیونیستی به وجود آید؛ رژیمی که سیاست خارجه فعالی در برابر گسترش نفوذ ایران ندارد.

سفر اخیر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران به قاره آفریقا، نخستین سفر یک رئیس جمهور ایرانی از بیش از یک دهه قبل تاکنون به شمار می‌رود. «مئیر بن شبات» رئیس سابق شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرده که هدف از این سفر، تلاش‌های ایران برای افزایش نفوذ این کشور در قاره آفریقا و گسترش اردوگاه مخالفان آمریکا به شمار می‌رود.

وی افزود که ایران علاوه بر بهبود روابط خود با سودان، به سمت مصر تمایل پیدا کرده است. دو کشور به دنبال ایجاد صفحه جدید در روابط فیمابین هستند. ارزیابی تل آویو از حرکت ایران به سمت قاره آفریقا این است که این اقدام، بر اثر تحریم‌های اعمال شده علیه تهران، و ایجاد گزینه‌های اقتصادی جدید مقابل ایران انجام شده و البته اهداف راهبردی بزرگ‌تری مانند تأثیرگذاری بر ایجاد یک نظام جدید جهانی و جهان چند قطبی در سایه تضعیف آمریکا و غرب دارد.

روزنامه العربی الجدید نیز با اشاره به عملیات ضدصهیونیستی در جنوب بیت لحم نوشت: عملیات جدید علیه شهرک نشینان در جنوب بیت لحم که به زخمی شدن ۳ صهیونیست انجامید، در واقع یک عملیات انتقام جویانه در برابر تجاوزات شهرک نشینان علیه فلسطینی‌ها به شمار می‌رود. از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۳۵ مورد حمله از سوی شهرک نشینان صهیونیست علیه فلسطین‌ها در منطقه تقوع به وقوع پیوسته و این منطقه از سه جهت توسط شهرک‌های صهیونیست نشین محاصره شده است.

روزنامه لبنانی الاخبار درباره اقدامات آمریکا در سوریه نوشت: آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند تا برای ممانعت از تنگ‌تر شدن دایره حضور غیرقانونی خود در سوریه، یک دستاورد میدانی در این کشور کسب کرده و حضور خود را توجیه کنند؛ به ویژه آنکه در آستانه یک توافق میان سوریه و ترکیه هستیم؛ هر دو این کشورها، با حضور آمریکا در خاک سوریه مخالف هستند. آمریکایی‌ها در حال حاضر، در بخش‌هایی از شرق سوریه که منابع نفتی دارد، مستقر هستند و می‌کوشند موضع خود را حفظ کنند.

آمریکایی‌ها و نیروهای همپیمان آنها به تازگی تجهیزات نظامی جدیدی به شرق سوریه و مشخصاً میدان‌های نفتی العمر و گازی کونیکو ارسال کرده اند. آمریکا در این طرح خود می کوشد بخش‌هایی از مناطق مرزی عراق را نیز به دست گرفته، و به زعم خود مسیر حرکتی نیروهای مقاومت در سوریه و لبنان را قطع کند.

روزنامه لبنانی البناء با اشاره به توهین سفیر فرانسه در بیروت نوشت: «آن گریو» در سخنان خود در روز ملی فرانسه، خطاب به لبنانی‌ها گفت: اگر فرانسه نبود و نیروهای امنیتی شما را دربرنمی گرفت، چه اتفاقی برای لبنان می‌افتاد؟ اگر ۷۰۰ نظامی فرانسوی در قالب نیروهای یونیفل در جنوب لبنان نبودند، آیا این منطقه شاهد ثبات بود؟ اگر فرانسه نبود، چه اتفاقی برای لبنان در سایه ورشکستگی مالی این کشور و انفجار بندر بیروت می‌افتاد؟ اگر فرانسه نبود، مسائل امنیتی، مالی، غذایی، بهداشتی و آموزشی لبنان در چه وضعی بود؟

این سخنان سفیر فرانسه، تکمیل کننده دیدگاه اتحادیه اروپا در قبال لبنان است که با مصوبه جدید خود در خصوص آوارگان سوری در لبنان نشان داد همچنان به چشم یک مستعمره به این کشور نگاه می‌کند.

روزنامه سوری الثوره به سفر مهم نخست وزیر عراق به سوریه اشاره کرد و نوشت: این سفر و دیدار السودانی با بشار اسد نشان داد که دیدگاه دو کشور در قبال چالش‌های مشترک، به هم نزدیک است. فرصت‌های جدیدی برای نزدیکی میان دو کشور و تحقق یک جهش گسترده در زمینه‌های اقتصادی به وجود آمده است. میادین نبرد در سوریه و عراق در مبارزه با گروهک‌های تروریستی، متحد شده است.

این دیدار به معنی مخالفت با سیاست‌های غرب و دولت‌های این کشورها که بر استفاده از تروریست‌ها برای تحقق اهداف سیاسی خود، اصرار دارند، است.

روزنامه المراقب العراقی در خصوص اقدامات آمریکا نوشت: آمریکایی‌ها در جدیدترین تحرکات خود، به دنبال تشکیل یک نیروی نظامی مسلح وابسته به واشنگتن متشکل از گروهک‌های تروریست در پایگاه التنف واقع در منطقه مرزی میان عراق و سوریه هستند. این یک تهدید علیه امنیت ملی عراق به شمار می‌رود، به ویژه آنکه منطقه التنف دربرگیرنده تعداد زیادی از عناصر مسلح وابسته به آمریکا با جدیدترین تجهیزات نظامی است.

این در حالیست که هم سوریه و هم عراق، دوره مبارزه با داعش و تروریست‌ها را پشت سر گذاشته، و هیچ نیازی به حضور عناصر آمریکایی در این کشورها نیست.

روزنامه یمنی المسیره به نقل از کمیته اقتصادی این کشور نوشت: سقوط ارز داخلی نتیجه سیاست‌های کشورهای متجاوز است. این کشورها به رهبری آمریکا، با تمام راهکارها برای استفاده از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی، مخالفت می‌کنند. تجاوز و محاصره، خط مشی آمریکا است.