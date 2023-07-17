به گزارش خبرگزاری مهر، گنبد حرم امام حسین علیه‌السلام در آستانه محرم به همت خادمان این آستان غبارروبی و شست‌وشو شد.

شب گذشته برخی از خادمان حرم حسینی به بالای گنبد رفته و آن را شست‌وشو دادند. خادمان قبل از بالا رفتن از گنبد، آن را بوسیدند و بر بالای گنبد زیارت عاشورا خواندند.

پرچم گنبد حرم سیدالشهدا علیه‌السلام شب اول محرم هم‌زمان با سه‌شنبه ۲۷ تیرماه بعد از نماز مغرب و عشاء تعویض می‌شود. شست‌وشوی گنبد حرم حسینی هم برای آماده‌سازی برای مراسم تعویض پرچم صورت گرفت.

در ادامه تصاویری از شست‌وشوی گنبد حرم حسینی را مشاهده می‌کنید: