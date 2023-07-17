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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۶

گنبد حرم امام حسین (ع) شست‌وشو شد+عکس و فیلم

گنبد حرم امام حسین (ع) شست‌وشو شد+عکس و فیلم

با نزدیک شدن به محرم و مراسم تعویض پرچم، گنبد حرم امام حسین علیه‌السلام به همت خادمان این آستان شست‌وشو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گنبد حرم امام حسین علیه‌السلام در آستانه محرم به همت خادمان این آستان غبارروبی و شست‌وشو شد.

شب گذشته برخی از خادمان حرم حسینی به بالای گنبد رفته و آن را شست‌وشو دادند. خادمان قبل از بالا رفتن از گنبد، آن را بوسیدند و بر بالای گنبد زیارت عاشورا خواندند.

پرچم گنبد حرم سیدالشهدا علیه‌السلام شب اول محرم هم‌زمان با سه‌شنبه ۲۷ تیرماه بعد از نماز مغرب و عشاء تعویض می‌شود. شست‌وشوی گنبد حرم حسینی هم برای آماده‌سازی برای مراسم تعویض پرچم صورت گرفت.

در ادامه تصاویری از شست‌وشوی گنبد حرم حسینی را مشاهده می‌کنید:

گنبد حرم امام حسین (ع) شست‌وشو شد+عکس و فیلم

گنبد حرم امام حسین (ع) شست‌وشو شد+عکس و فیلم

گنبد حرم امام حسین (ع) شست‌وشو شد+عکس و فیلم

گنبد حرم امام حسین (ع) شست‌وشو شد+عکس و فیلم

گنبد حرم امام حسین (ع) شست‌وشو شد+عکس و فیلم

کد مطلب 5838761

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