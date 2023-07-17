به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علی خاتمی روز دوشنبه در همایش طلایهداران تبلیغ استان زنجان، گفت: دشمن در فضای مجازی شب و روز علیه کشورمان دروغپردازی میکنند و دروغها را روانشناسانه و به گونهای مطرح میکنند که برای مخاطب قابل پذیرش میشود.
وی با بیان اینکه در رأس تبلیغات دشمنان روحانیون، خبرگان و رؤسای قوا هستند، افزود: بیشترین اتهامات و توهینها و هجمهها علیه روحانیت انجام میگیرد.
آیتالله خاتمی با بیان اینکه تاکنون مردم نیز دین خود را با روش مبلغان به دست آورده اند، ادامه داد: بعد از ۱۴۰۰ سال همچنان منبر خطابهای یکی از مفیدترین روشها است، باید مخاطب را شناخت و مقتضای حال را رعایت کرد.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه مبلغان وظیفه سنگینی در محرم امسال بر عهده دارند، گفت: اگر با قدرت بیشتری تبلیغ نکنیم دچار استحاله فرهنگی خواهیم شد.
آیتالله خاتمی با بیان اینکه رهبری فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است، افزود: تقویت ایمان مردم از طریق مبلغان انجام میگیرد و متدینان همواره در صحنههای حساس کشور حضور دارند.
وی با بیان اینکه کشورمان طی ۴۵ سال گذشته با اقتدار در برابر توطئههای دشمنان ایستادگی کرده است، افزود: دشمن در اغتشاشات سال گذشته با تبلیغات دروغ و جنگ ترکیبی به میدان آمد و اگر در برابر تبلیغات سستی کنیم دچار استحاله فرهنگی میشویم.
آیتالله خاتمی گفت: ما سرباز ولایت هستیم و ابزار هیچ جناحی نیستیم که اگر باشیم، دچار خسران شدهایم.
نظر شما