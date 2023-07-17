لیلا امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوا در نواحی شمالی استان اصفهان طی ۲۴ ساعت پیش رو بین ۲ تا سه درجه کاهش می‌یابد، اظهار داشت: خور و بیابانک امروز با بیشینه دمای ۴۷ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است و با کاهش دما طی ۲۴ ساعت آینده دمای این شهرستان به ۴۴ درجه سلسیوس می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۲ درجه سلسیوس و کمینه آن بامداد فردا به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد، افزود: کماکان بوئین میاندشت در غرب استان اصفهان با کمینه دمای هشت درجه سلسیوس بالای صفر خنک‌ترین نقطه استان است.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: غبار رقیق در بیشتر مناطق استان طی امروز ادامه دارد و در ساعات بعد از ظهر گاهی وزش باد و افزایش ابر را انتظار داریم.

امینی خاطرنشان کرد: امروز از ساعات عصر و شب، شدت وزش باد در نیمه شرقی و شمالی بیشتر شده و سبب خیزش گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

به گفته وی گردوخاک از نواحی شرقی و شمالی روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه به نواحی مرکزی و جنوبی نیز کشیده خواهد شد.