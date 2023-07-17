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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۰۴

در راستای تردد روان زائران حسینی؛

دروازه‌های کنترل گذرنامه در شلمچه افزایش می‌یابد

دروازه‌های کنترل گذرنامه در شلمچه افزایش می‌یابد

خرمشهر- معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت: برای عبور سریع‌تر زائران حسینی دروازه‌های کنترل گذرنامه در پایانه مرزی شلمچه افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست ستاد اربعین حسینی که در مرز شلمچه برگزار شد، اظهار کرد: امسال شاهد افزایش دروازه‌های گذرنامه برای عبور هرچه سریع‌تر زائران در پایانه مرزی شلمچه خواهیم بود.

وی افزود: پیش بینی می‌شود امسال پنج هزار دستگاه کامیون حامل مواد غذایی و لوازم مورد نیاز مواکب از مرز شلمچه به سمت عراق راهی شود و با توجه به گرمای هوا حداقل ۶۰۰ هزار قالب یخ امسال در مرز شلمچه مورد نیاز است.

حیاتی ادامه داد: تعداد ۶ دستگاه اتوبوس آمبولانس ،۵۰ دستگاه آمبولانس، چهار فروند بالگرد اورژانس و ۲ بیمارستان صحرایی به عنوان پشتیبان بیمارستان شهید سلیمانی در مرز شلمچه از ۲۷ مرداد تا ۱۹ شهریور مستقر خواهند بود و به زائران خدمات می‌دهند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان خبر داد: مسؤولان برپایی مواکب اربعین از هفته‌های گذشته برای برپایی بیش از ۲۰۰ موکب در خوزستان اعلام آمادگی کرده‌اند.

کد مطلب 5838814

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