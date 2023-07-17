به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست ستاد اربعین حسینی که در مرز شلمچه برگزار شد، اظهار کرد: امسال شاهد افزایش دروازه‌های گذرنامه برای عبور هرچه سریع‌تر زائران در پایانه مرزی شلمچه خواهیم بود.

وی افزود: پیش بینی می‌شود امسال پنج هزار دستگاه کامیون حامل مواد غذایی و لوازم مورد نیاز مواکب از مرز شلمچه به سمت عراق راهی شود و با توجه به گرمای هوا حداقل ۶۰۰ هزار قالب یخ امسال در مرز شلمچه مورد نیاز است.

حیاتی ادامه داد: تعداد ۶ دستگاه اتوبوس آمبولانس ،۵۰ دستگاه آمبولانس، چهار فروند بالگرد اورژانس و ۲ بیمارستان صحرایی به عنوان پشتیبان بیمارستان شهید سلیمانی در مرز شلمچه از ۲۷ مرداد تا ۱۹ شهریور مستقر خواهند بود و به زائران خدمات می‌دهند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان خبر داد: مسؤولان برپایی مواکب اربعین از هفته‌های گذشته برای برپایی بیش از ۲۰۰ موکب در خوزستان اعلام آمادگی کرده‌اند.