به گزارش خبرگزاری مهر، رؤیا عسگرپور ظهر دوشنبه در بازدید از فعالیت‌های مجموعه سوادآموزی ناحیه ۴ کرج بر حمایت‌های آموزشی، پرورشی و معیشتی سوادآموزان اتباع طرح نروژی تاکید کرد.

وی گفت: در ناحیه ۴ کرج ۳۷۴ نفر اتباع در دوره‌های سوادآموزی ثبت نام شده‌اند که ۳۰۴ نفر در دوره سوادآموزی و ۷۰ نفر در دوره انتقال در حال آموزش هستند. همچنین ۲۴۳ نفر از افراد ثبت نام شده، در طرح نروژی آموزش اتباع مشغول به تحصیل هستند.

عسگرپور با تاکید بر تکمیل پرونده‌های آموزشی و بازدیدهای مستمر از فعالیت‌های آموزشی و آزمون‌های پایانی گفت: اجرای دقیق آزمون‌های تکوینی و پایانی مطابق با آئین نامه‌ها، دانش و مهارت‌های کسب شده نوسوادان را مورد ارزشیابی قرار می‌دهد.

وی ارزشیابی را از مهمترین عوامل سنجش تأثیرگذاری بر فرآیند یاددهی - یادگیری دانست و افزود: اطلاعات مربوط به سنجش و ارزشیابی نوسوادان بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا نارسایی‌های یادگیری شناسایی شده و برای رفع آنها برنامه ریزی نمائیم.