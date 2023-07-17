وزارت اقتصاد: حدود ۲ میلیون نفر بدون ضامن وام گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصاد و دارایی، با توافق بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که بخشی از سهام آنها در مالکیت دولت قرار دارد، طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و یا حداقل وثایق را در دو سطح تا ۵۰۰ میلیون ریال و تا یک میلیارد ریال ابلاغ کرد.

این طرح در گام اول برای کارکنان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ عملیاتی در ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ اجرایی شد و وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی ماه سال ۱۴۰۰ بانک‌های دولتی را موظف کرد در پرداخت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفاً اعتبارسنجی را ملاک پرداخت قرار دهند و از روش سنتی درخواست ضامن دست بکشند.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی اقتصاد در ۲۹ دی ماه سال گذشته طی بخشنامه‌ای بانک‌های دولتی را به پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن مکلف کرد و با وجود آنکه بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در ۱۲ تیر ماه به شبکه بانکی ابلاغ کرد اما بانک‌های دولتی و خصوصی شده از همان ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۰ اعطای تسهیلات بدون ضامن و بر اساس اعتبارسنجی را در دستور کار قرار دادند.

در همین راستا از ابتدای بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ تا نیمه خرداد امسال ۶۸ هزار و ۸۸۱ میلیارد و ۹۶۶ میلیون تومان تسهیلات در قالب یک میلیون و ۹۲۸ هزار و ۷۲۴ فقره تسهیلات توسط بانک‌های دولتی و خصوصی شده پرداخت شده است.

بیشترین تعداد و حجم تسهیلات اعطایی بدون ضامن توسط بانک سپه با پرداخت ۱۷ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان به ۶۳۰ هزار و ۱۱ نفر و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با اعطای ۱۲ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان به ۴۳۰ هزار و ۴۱ نفر بوده است.