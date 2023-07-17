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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۵

معاون آموزش، پژوهش و فناوری هلال احمر اعلام کرد؛

برگزاری دوره‌های پیشگیری از مخاطرات برای موکب داران اربعین

برگزاری دوره‌های پیشگیری از مخاطرات برای موکب داران اربعین

موکب‌داران اربعین حسینی ۱۴۰۲ از امروز می‌توانند با مراجعه به شعب جمعیت هلال احمر در سراسر کشور در دوره‌های آموزش پیشگیری از مخاطرات و کمک‌های اولیه خاص این مراسم، ثبت‌نام و شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان صابریان معاون آموزش، پژوهش و فناوری هلال احمر با اشاره به ارسال دستورالعمل برگزاری دوره آموزش موکب‌داران مراسم اربعین گفت: اعضای موکب‌های اربعین که قرار است در خاک ایران و عراق خدمتگزار زائران حسینی باشند، از امروز می‌توانند به شعب جمعیت هلال احمر سراسر کشور مراجعه و در دوره پیشگیری از مخاطرات و کمک‌های اولیه خاص این مراسم شرکت کنند.

وی توضیح داد: این دوره آموزشی ۸ ساعته از دو بخش حضوری و غیر حضوری تشکیل شده است. داوطلبان شرکت در این دوره پس از ثبت نام جزوات آموزشی را دریافت کرده و در فرصت مقرر نسبت به مطالعه آن اقدام می‌کنند. سپس در یک دوره ۲ ساعته عملی حضور می‌یابند و در نهایت پس از موفقیت در آزمون پایانی موفق به اخذ گواهینامه می‌شوند.

به گفته معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر، کمک‌های اولیه در گرمازدگی، سوختگی، برق‌گرفتگی، شکستگی دست‌وپا، همچنین احیای قلبی و ریوی و تریاژ و رسیدگی به مصدومان در سوانح احتمالی، برخی از سرفصل‌های اصلی این دوره آموزشی را تشکیل می‌دهد.

صابریان تاکید کرد: جمعیت هلال احمر از شرکت همه موکب‌داران در این دوره آموزشی استقبال می‌کند اما حضور مسئول ایمنی و تأسیسات هر موکب در این آموزش‌ها را اکیداً توصیه می‌کند.

کد مطلب 5838868

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