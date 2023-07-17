به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان صابریان معاون آموزش، پژوهش و فناوری هلال احمر با اشاره به ارسال دستورالعمل برگزاری دوره آموزش موکب‌داران مراسم اربعین گفت: اعضای موکب‌های اربعین که قرار است در خاک ایران و عراق خدمتگزار زائران حسینی باشند، از امروز می‌توانند به شعب جمعیت هلال احمر سراسر کشور مراجعه و در دوره پیشگیری از مخاطرات و کمک‌های اولیه خاص این مراسم شرکت کنند.

وی توضیح داد: این دوره آموزشی ۸ ساعته از دو بخش حضوری و غیر حضوری تشکیل شده است. داوطلبان شرکت در این دوره پس از ثبت نام جزوات آموزشی را دریافت کرده و در فرصت مقرر نسبت به مطالعه آن اقدام می‌کنند. سپس در یک دوره ۲ ساعته عملی حضور می‌یابند و در نهایت پس از موفقیت در آزمون پایانی موفق به اخذ گواهینامه می‌شوند.

به گفته معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر، کمک‌های اولیه در گرمازدگی، سوختگی، برق‌گرفتگی، شکستگی دست‌وپا، همچنین احیای قلبی و ریوی و تریاژ و رسیدگی به مصدومان در سوانح احتمالی، برخی از سرفصل‌های اصلی این دوره آموزشی را تشکیل می‌دهد.

صابریان تاکید کرد: جمعیت هلال احمر از شرکت همه موکب‌داران در این دوره آموزشی استقبال می‌کند اما حضور مسئول ایمنی و تأسیسات هر موکب در این آموزش‌ها را اکیداً توصیه می‌کند.