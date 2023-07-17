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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۳

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی خبر داد؛

ساخت و تحویل ۱۴۱۳ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی آذربایجان شرقی

ساخت و تحویل ۱۴۱۳ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی آذربایجان شرقی

تبریز- مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از ساخت و تحویل ۱۴۱۳ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرگل صحاف ظهر دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد، اظهار کرد: سند ملی سالمندان تدوین شده و دبیرخانه شورای سالمندان در آذربایجان شرقی تشکیل شده است.

وی افزود: ۷۴.۵ درصد کل سالمندان استان معادل ۲۸ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی هستند و در ۹ مرکز بهزیستی ۴۴۰ نفر سالمند بالای ۶۰ سال معادل ۱.۵ رصد از سالمندان تحت پوشش نگهداری می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی با اشاره به فعالیت‌های حوزه توانبخشی ادامه داد: واحد توانبخشی دارای ۹۲ مرکز روزانه و ۴۹ مرکز شبانه روزی است و در مراکز شبانه روزی دو هزار و ۴۰۷ نفر از بیماران روانی مزمن نگهداری می‌شوند. این بیماران افرادی هستند که به بهزیستی سپرده می‌شوند و دیگر خانواده‌ها سراغی از آنان نمی‌گیرند. تعداد مراکز ویزیت بیمار در منزل ۱۱ مرکز و پنج مرکز نیز مراقبت در منزل فعال است.

ساخت و تحویل ۱۴۱۳ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی آذربایجان شرقی

وی گفت: همچنین مناسب سازی منزل و خودرو برای ۲۵۷ نفر از معلولین تحت پوشش انجام شده و چهار هزار و ۹۷۸ نفر از دانش آموزان معلول نیازمند هم کمک هزینه آموزشی دریافت کرده‌اند.

صحاف در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به حمایت‌های بیمه‌ای مددجویان خاطرنشان کرد: طی یک سال گذشته بیمه کارفرمایی و خویش فرمایی برای یک هزار و ۲۱۱ نفر، بیمه کارفرمایی و خویش فرمایی معلولان سه هزار و ۱۴ نفر و کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان ۴۹۵ نفر و کاریابی برای ۴۲۰ نفر از معلولان فراهم شده است.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از اجرای طرح ۲۰ ۲۰ در مناطق محروم خبر داد و گفت: این طرح به کمک بهزیستی، هلال احمر، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در محله‌های محروم و کم برخوردار اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: شناسایی محلات، برگزاری کلاس‌های توانمندسازی، اجرای طرح‌های غنی سازی اوقات فراغت، برگزاری مسابقات ورزشی و …از جمله برنامه‌های این طرح است.

صحاف میزان جذب مشارکت‌های مردمی را طی یک سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: مشارکت‌های مردمی به صورت نقدی، غیرنقدی و خدماتی به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است که به بهره مندی از ظرفیت کلیه مراکز دولتی و ۱۸۷ مؤسسه خیریه دارای مجوز از بهزیستی جذب شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه ۱۶۶ مرکز مثبت زندگی در آذربایجان شرقی فعالیت می‌کند، گفت: شاخص بازدید از منزل مددجویان یک هزار و ۶۹۴ بازدید به ازای هر مرکز بود که آذربایجان شرقی بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

کد مطلب 5838876

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