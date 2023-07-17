ساخت و تحویل ۱۴۱۳ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرگل صحاف ظهر دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد، اظهار کرد: سند ملی سالمندان تدوین شده و دبیرخانه شورای سالمندان در آذربایجان شرقی تشکیل شده است.

وی افزود: ۷۴.۵ درصد کل سالمندان استان معادل ۲۸ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی هستند و در ۹ مرکز بهزیستی ۴۴۰ نفر سالمند بالای ۶۰ سال معادل ۱.۵ رصد از سالمندان تحت پوشش نگهداری می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی با اشاره به فعالیت‌های حوزه توانبخشی ادامه داد: واحد توانبخشی دارای ۹۲ مرکز روزانه و ۴۹ مرکز شبانه روزی است و در مراکز شبانه روزی دو هزار و ۴۰۷ نفر از بیماران روانی مزمن نگهداری می‌شوند. این بیماران افرادی هستند که به بهزیستی سپرده می‌شوند و دیگر خانواده‌ها سراغی از آنان نمی‌گیرند. تعداد مراکز ویزیت بیمار در منزل ۱۱ مرکز و پنج مرکز نیز مراقبت در منزل فعال است.

وی گفت: همچنین مناسب سازی منزل و خودرو برای ۲۵۷ نفر از معلولین تحت پوشش انجام شده و چهار هزار و ۹۷۸ نفر از دانش آموزان معلول نیازمند هم کمک هزینه آموزشی دریافت کرده‌اند.

صحاف در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به حمایت‌های بیمه‌ای مددجویان خاطرنشان کرد: طی یک سال گذشته بیمه کارفرمایی و خویش فرمایی برای یک هزار و ۲۱۱ نفر، بیمه کارفرمایی و خویش فرمایی معلولان سه هزار و ۱۴ نفر و کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان ۴۹۵ نفر و کاریابی برای ۴۲۰ نفر از معلولان فراهم شده است.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از اجرای طرح ۲۰ ۲۰ در مناطق محروم خبر داد و گفت: این طرح به کمک بهزیستی، هلال احمر، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در محله‌های محروم و کم برخوردار اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: شناسایی محلات، برگزاری کلاس‌های توانمندسازی، اجرای طرح‌های غنی سازی اوقات فراغت، برگزاری مسابقات ورزشی و …از جمله برنامه‌های این طرح است.

صحاف میزان جذب مشارکت‌های مردمی را طی یک سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: مشارکت‌های مردمی به صورت نقدی، غیرنقدی و خدماتی به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است که به بهره مندی از ظرفیت کلیه مراکز دولتی و ۱۸۷ مؤسسه خیریه دارای مجوز از بهزیستی جذب شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه ۱۶۶ مرکز مثبت زندگی در آذربایجان شرقی فعالیت می‌کند، گفت: شاخص بازدید از منزل مددجویان یک هزار و ۶۹۴ بازدید به ازای هر مرکز بود که آذربایجان شرقی بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.