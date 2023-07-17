به گزارش خبرگزاری مهر، آئین پاسداشت متفکران انقلاب و نشست تحلیل مسائل جاری جبهه فرهنگی در آینه مبانی معرفتی متفکران انقلاب اسلامی شب یکشنبه ۲۵ تیر بعد از نماز مغرب و عشا در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار شد.

مهدی جمشیدی، پژوهشگر و فعال فرهنگی جبهه انقلاب در ابتدای صحبت‌هایش گفت: شهید بهشتی، شهید مطهری و مرحوم آیت الله مصباح یزدی از بزرگترین شخصیت‌های متفکر انقلاب و شخصیت‌های تاریخ‌ساز انقلاب اسلامی هستند. اینچنین افراد همواره در هر جامعه‌ای اندک هستند. مقام معظم رهبری نیز در این خصوص فرمودند که این تک شخصیت‌ها قدرت نجات جوامع را دارند.

او افزود: این افراد ذخایر ایدیولوژیکی ما هستند که بادی حقایق ناب را از آنها گرفت. در حقیقت این افراد سرچشمه هستند و باید به آنها مراجعه کرد. مطالعه آثار این افراد بازگشت به سرچشمه حقیقی انقلاب است. البته همه آدم‌های سیاسی اینگونه نیستند و این افراد ابتدا متفکرانی بودند که به سیاست هم ورود کردند.

وی درباره آسیب‌شناسی‌های وضع فرهنگی جامعه هم گفت: متولیان فرهنگی جامعه و کسانی که پول و امکانات و رسانه در دست دارند، نظام فکری و حوصله مطالعه نداشتند و دائماً رهنمود دادند. حتی این دوستان گوش شنیدن هم نداشتند و این تفکر باعث تشتت در جامعه و پراکندگی تفکر در جامعه بود. شهید مطهری با نگاه اثرگذار به جنبه‌های درونی و برونی و مسائل جاذبه و دافعه به این مباحث می‌نگریست و معتقد بود در مبانی فرهنگی جامعه هم به اصالت فرد قائل هستند و هم اصالت خود جامعه. نقش شخصیت‌سازی انسان در سه حیطه فطرت، جامعه و طبیعت نیز در این میان اثرگذار است و نمی‌توان تمام این موارد را به تفصیل توضیح داد. اما جنبه‌های فکری و جنبه‌های قلبی را به صورت مجزا می‌توان بررسی کرد تا به نتیجه رسید.

در ادامه مراسم سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در رابطه با اصلاح فرهنگ جامعه با تاکید بر مبانی فکری شهید مطهری گفت: ما افراد زیادی داریم که کارهای نیمه تمام زیادی دارند. کسی که وحدت شخصیت دارد باید نظام فکر داشته باشد. شهید مطهری می‌گوید انسان برای رسیدن به وحدت شخصیت باید از «تفکر» استفاده کند. فکر کردن شخصیت سازی می‌کند. قلب نیز در این میان اثرگذار است و بعد از این باید مشکلات رفتاری را بررسی کرد. تقویت تفکر، نظام فکری می‌خواهد و این روزها فضای مجازی با بمباران اطلاعات اجازه تفکر و رسیدن به نظام فکری را نمی‌دهد. ما به جای علم مطبوع، علم مسموع داریم. حجم زیادی از اطلاعات به درد نخور در ذهن نسل امروز وجود دارد که خلاقیت و استعداد را از بین می‌برد.

وی درباره آسیب‌شناسی‌های وضع فرهنگی جامعه هم گفت: متولیان فرهنگی جامعه و کسانی که پول و امکانات و رسانه در دست دارند، نظام فکری و حوصله مطالعه نداشتند و دائماً رهنمود دادند. حتی این دوستان گوش شنیدن هم نداشتند و این تفکر باعث تشتت در جامعه و پراکندگی تفکر در جامعه بود. شهید مطهری با نگاه اثرگذار به جنبه‌های درونی و برونی و مسائل جاذبه و دافعه به این مباحث می‌نگریست و معتقد بود در مبانی فرهنگی جامعه هم به اصالت فرد قائل هستند و هم اصالت خود جامعه. نقش شخصیت سازی انسان در سه حیطه فطرت، جامعه و طبیعت نیز در این میان اثرگذار است و نمی‌توان تمام این موارد را به تفصیل توضیح داد. اما جنبه‌های فکری و جنبه‌های قلبی را به صورت مجزا می‌توان بررسی کرد تا به نتیجه رسید.