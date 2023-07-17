به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی غفوری پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از روستای آقاگیر از توابع بخش محمدیه که در جهت بررسی وضعیت مزارعی که در حادثه حریق آسیب دیده و بررسی پروژه‌های در حال انجام حوزه راه صورت گرفت، اظهار داشت: حادثه به وجود آمده تلنگری هم برای مدیریت بحران و هم سایر مردم بود که در فصل گرما نکات ایمنی را رعایت کنند.

وی افزود: مجموعه شهرستان البرز از همه ظرفیت‌ها جهت تکمیل پروژه‌های عمرانی استفاده می‌کنند تا مردم در رفاه باشند، البته حضور و مشارکت مردم در تسریع این پروژه‌ها بسیار کمک کننده خواهد بود

فرماندار البرز اضافه کرد: البته اقدامات مناسبی در جهت ساماندهی محورهای مواصلاتی صورت گرفته است که جای تقدیر دارد و قطعاً تکمیل پروژه‌های راه سازی با توجه بر عملکرد مطلوب ارگان‌های ذیربط در اولویت قرار دارد.

غفوری در خصوص خسارات وارده به مزارعی که در حادثه حریق آسیب دیده بود، گفت: با توجه بر فصل کمیته برنامه ریزی در شهرستان، قطعاً جبران خسارت کشاورزان روستای آقاگیر پیگیری خواهد شد و امیدواریم روند احیای باغات به نحو احسن انجام شود.

گفتنی است؛ ۸ هکتار از اراضی کشاورزی روستای آقاگیر دچار حادثه حریق شده است.