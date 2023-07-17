حجت‌الاسلام پرویز بخشی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: طرح نشاط معنوی از طرح‌هایی بوده که در ایام تعطیلات تابستان و نوروز توسط سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: طرح نشاط معنوی در ۳۷ بقعه متبرکه در استان برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی به اهداف این طرح اشاره کرد و افزود: ایجاد هویت دینی و اسلامی با استفاده از روش های نوین آموزشی، استفاده از ابزارهای روز و جذاب همانند استفاده از فضای سالم مجازی و به کارگیری موثر ، زمینه سازی تربیت نسل جوان و نوجوان جهت کادرسازی برای مدیریت بقاع متبرکه و مراکز افق امامزادگان، تقویت بنیه جسمی و ایجاد نشاط روحی با استفاده از برنامه های ورزشی، مهارت افزایی و توانمندسازی دانش آموزان از جمله این اهداف است.

بخشی‌پور با اشاره به دوره های مهارت افزایی و توانمندسازی در راستای اجرای طرح نشاط اجتماعی گفت: این کلاس ها از ۱۵ تیرماه امسال آغز شده و تا ۳۱ مردادماه در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص استان برگزار می شود.

وی ادامه داد: این برنامه در ۳۷ بقعه متبرکه برنامه ریزی شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی بیان داشت: در بقاعی که در مسیر جاده ها قرار دارند با حضور مبلغان بومی و اعزامی در کنار امامزداگان این برنامه ها برای دانش آموزان دختر و پسر بین هشت تا ۱۸ سال برگزار می شود.

بخشی‌پور اضافه کرد: کلاس های پیش بینی شده در این طرح شامل کلاس های معارفی، احکام، قرآنی، ورزشی، مداحی، سرود و تواشی، قالی بافی، نقاشی و خیاطی و گلدوزی می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع طرح نشاط معنوی در شهرستان بشرویه در سه بقعه، بیرجند پنج بقعه، شهر خضری دو بقعه، خوسف در سه بقعه، زیرکوه در سه امامزاده، سرایان در سه امامزاده، سربیشه در سه امامزاده، طبس در چهار امامزاده، فردوس در دو امامزاده، قاین در پنج امامزاده و در نهبندان نیز در چهار امامزداه برگزار می شود.