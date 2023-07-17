موکب امامزاده عبدالله کلاله به زائران اربعین خدمات ارائه می کند

محسن داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیاده روی عظیم اربعین حسینی را میدان هنرآفرینی و ایجاد همدلی و وحدت دانست و اظهار کرد: اربعین فرصتی برای تجلی وحدت بین کشورهای مسلمان است که با حضور موکب‌ها این شکوه و همدلی تماشایی می‌شود.

وی پیاده روی اربعین حسینی را یکی از بی‌نظیرترین میراث معنوی زنده بشری دانست و افزود: اجتماع اربعین حسینی (ع) بازخوانی بی‌نظیرترین حماسه تاریخ بشریت برای دفاع از ارزش‌های انسانی و تبیین چهره رحمانی دین حنیف اسلام است.

معاون فرماندار کلاله با بیان اینکه موکب امامزاده عبدالله (ع) کلاله امسال هم افتخار میزبانی زائران اربعین حسینی را دارد، گفت: سال گذشته موکب امامزاده عبدالله (ع) کلاله توانست به مدت ۱۴ روز در کربلای معلی به زائران خدمات ارائه کند.

وی یادآورشد: با تمهیداتی که اندیشیده شد توانستیم برای بیش از پنج هزار نفر از زائران شرایط اسکان ،۶۰ هزار وعده غذا و میان وعده فراهم کنیم.