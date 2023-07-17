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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۰

نمادهای پرتقاضای بورس در روز ریزش ۶۴ هزار واحدی شاخص کل

نمادهای پرتقاضای بورس در روز ریزش ۶۴ هزار واحدی شاخص کل

امروز شاخص کل به شدت منفی بوده و نزدیک به ۹۰ درصد نمادهای بازار سرمایه در وضعیت منفی قرار گرفتند اما با این وجود برخی از نمادهای بورسی وضعیت مناسبی داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل در روز دوشنبه با یک ریزش عجیب و غریب ۶۴ هزار واحدی مواجه شد اما نمادهایی در معاملات دوشنبه وجود داشتند که وضعیت پرتقاضا را به خود دیدند:

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی
وشهر، شجم، کحافظ، وپاسار

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ۳ ماهه
وآفر، چافست، وشهر، وپاسار، غمایه

بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت
شتوکا، حاریا، وشهر، وآفر

بیشترین برآیند ورود پول‌های بزرگ در هر سهم
وشهر، وخارزم، غمایه

بیشترین برآیند ورود پول‌های بزرگ به نسبت ارزش معاملات هر سهم
قجام، غمایه، سایرا

نمادهای پرتراکنش و پرتقاضا
های وب، وخارزم، وپاسار، سدشت، شلعاب، سرود، اوان، شجم، شپاس

کد مطلب 5838948

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